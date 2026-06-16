Fallece Maruxa Barral, figura histórica de la SD Compostela

La SD Compostela y la ciudad de Santiago se encuentran de luto por el fallecimiento de Maruxa Barral, una de las mujeres más queridas y representativas de la historia del club picheleiro. La entidad expresó su profundo pesar por la pérdida de quien dedicó gran parte de su vida a servicio del equipo, siempre junto a su marido Chuco Barreiro.

Maruxa fue durante décadas parte del día a día del Compos. Mientras Chuco se encargó de la gestión del material del equipo blanquiazul, ella asumió tareas de lavado y mantenimiento del equipamiento deportivo. La pareja, con su trabajo y compromiso constante, se ganó el cariño de todo el organigrama del club, desde jugadores hasta aficionados.

Su incansable labor en el conjunto santiagués fue reconocida en la última edición de los Premios Santiago Deporte, donde el matrimonio recibió la mayor ovación de toda la gala además del premio honorífico.

El fallecimiento de Maruxa Barral, además, deja un profundo vacío en la memoria de la familia blanquiazul. Maruxa estuvo presente en la mejor época del club, pero acompañó al Compos desde la antigua preferente, desde 1979. Años de trabajo silencioso construyendo la historia de su equipo lejos de los focos. Con su marcha, la SD Compostela pierde a una compostelanista más y a una parte muy significativa de su historia.