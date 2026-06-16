Gonzalo Muíños pide explicaciones por las cargas policiales registradas en el Vero Boquete de San Lázaro

El triunfo del Compostela sobre el Badalona (3-0) el pasado domingo dejó prácticamente todo lo que la afición blanquiazul podía desear en una tarde de vital importancia para las aspiraciones de ascenso del conjunto santiagués. Sin embargo, la celebración del importante paso hacia Segunda RFEF se vio parcialmente empañada por los altercados registrados en el estadio Vero Boquete de San Lázaro y sus inmediaciones que derivaron en cargas policiales, varios heridos y una detención.

A raíz de estos hechos, Gonzalo Muíños, concejal no adscrito del concello de Santiago de Compostela, ha reclamado explicaciones tanto a la delegación del Gobierno en Galicia como a Goretti Sanmartín, alcaldesa de la ciudad, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon la actuación policial.

Muíños señala que, «con la máxima de las prudencias», considera necesario aclarar que motivó un operativo policial que, en un primero momento, no parecía requerir un despliegue especial, «al no tratarse de un derbi ni de un encuentro de carácter extraordinario».

En este sentido, el edil solicita conocer si el Gobierno local estaba al tanto del dispositivo desplegado, en qué condiciones se realizaron los controles a los asistentes y cuáles fueron los motivos que derivaron en las cargas policiales y en la detención de alguna de las personas presentes en el estadio.

Ante la difusión de imágenes y comentarios en las redes sociales sobre lo ocurrido, Muíños considera «adecuado que se den todas las explicaciones pertinentes» para esclarecer los hechos. A su juicio, tanto la ciudadanía y las personas asistentes al encuentro como los propios servicios policiales merecen conocer los detalles de una actuación de estas características y las decisiones que la motivaron: «es oportuno que los responsables políticos de este operativo den explicaciones porque son precisamente los que, suponemos, ordenaron esta acción».

Por último, Muíños subraya que su petición no busca generar polémica, sino garantizar la transparencia institucional. «No buscamos polemizar con este asunto. Simplemente que se den explicaciones y se actúe con transparencia ante una situación muy delicada», concluye.