La gran victoria del Compos vivió momentos de tensión

El Compostela cumplió los deseos de cualquiera de sus aficionados. Saldó el encuentro de ida de la eliminatoria decisiva para el ascenso de categoría con un 3-0 que le otorga el papel de favorito para superar esta ronda y alcanzar la Segunda RFEF ante un Badalona que espera a los santiagueses el próximo domingo, a las doce y media de la mañana.

El conjunto catalán estuvo arropado en San Lázaro por medio millar de aficionados y se desconoce si la esedé tendrá el apoyo de algunos de sus seguidores en terreno badalonés, sobre todo después de lo sucedido el pasado domingo.

Los incidentes no empañan el triunfo blanquiazul, pero dejan un sabor agridulce. La Policía Nacional desplazó a veinte efectivos al estadio de San Lázaro siguiendo el protocolo establecido ante una concentración de público.

Siguiendo la legislación, se impidió la entrada a 18 aficionados de una peña del Compostela por no superar la prueba de alcoholemia, lo que provocó el enfado de sus compañeros, que decidieron dirigirse al palco mostrando su cabreo.

Fue entonces cuando los agentes trataron de aislarlos, lo que aumentó la intensidad de unas protestas que derivaron en la rotura de unos diez cristales, lanzamientos de sillas y hasta de la tapa de una alcantarilla y unos incidentes más graves en la puerta 3 con un enfrentamiento que se saldó con tres vigilantes heridos que no precisaron de traslado a ningún centro médico, ya que sus heridas se limitaron a magulladuras.

Los altercados sucedidos en el exterior del recinto deportivo no fueron solo en los prolegómenos del encuentro, ya que a mitad de la primera parte se registró el lanzamiento de bengalas al interior del estadio que bien pudieron ocasionar algún otro tipo de desgracia si en vez de caer en la pista atlética lo hubieran hecho en una grada o sobre alguno de los fotógrafos que en ese momento realizaban su trabajo a pie de campo.

Esta actuación de los seguidores blanquiazules puede tener consecuencias para el club, ya que el acta arbitral dejó constancia del lanzamiento de las dos bengalas al terreno de juego coincidiendo con la pausa de hidratación que tuvo lugar en el minuto 30 de partido.

Dentro del altercado los agentes desplazados al lugar fueron agredidos a pedradas, resultando herido uno de los efectivos con la fractura por tres sitios del dedo pulgar de una de sus manos, lo que derivó en una carga policial.

Finalmente los incidentes se saldaron con la detención de uno de los seguidores del Compostela.

A raíz de lo sucedido se pudieron ver en redes sociales, en donde circula un video con los incidentes, varias protestas de aficionados que mostraban su malestar con ese control en la entrada del estadio en el que incluso se realizan pruebas de alcoholemia cuando alegan que en el palco de San Lázaro se permite la venta de bebidas con alcohol. Además, se responsabilizaba a la directiva del despliegue policial cuando lo único que se hizo fue cumplir los protocolos. En otros casos se denunciaba la actuación policial por considerar que había sido excesiva.

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Lo realmente importante es que la plantilla viajará este sábado desde Santiago a tierras catalanas para medirse el domingo, a las doce y media de la mañana., a un Badalona que ya sabe lo que es remontar tres goles en contra, ya que lo hizo en la anterior eliminatoria ante un Cornellá que había ganado 4-1 en la ida. El equipo de un Secho Martínez que una vez más no podrá sentarse en el banquillo para acabar de cumplir su sanción no puede confiarse. Hay mucho en juego como para perder la concentración.