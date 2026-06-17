Charly: "No hay que confiarse, tenemos que ser valientes e ir a por el partido"

Nadie pone en duda la calidad de Charly. Quizás no haya sido su temporada más boyante. Ni en cifras, ni en regularidad, ni tampoco en sensaciones. Pero su talento, su inteligencia futbolística y su lectura del juego siempre han estado ahí. Y cuando el Compos más lo necesitaba, en la ida de la final del playoff de ascenso ante el Badalona, apareció. El ariete participó en dos de los tres goles de su equipo y cuajó su mejor partido desde que viste la camiseta de la esedé. A pocos días del duelo de vuelta (Domingo, 12.30), Charly analiza su gran partido, su temporada y la oportunidad de culminarla con el regreso a Segunda Federación.

¿Cómo está el equipo?

Bien, la verdad. Ahora mismo yo creo que todo el equipo en general está muy bien, con muchas ganas de que llegue el domingo. Sabemos que va a ser difícil, pero estamos deseando que llegue el domingo.

Es imposible no preguntarle por el pasado domingo. Gol, asistencia y una actuación muy completa. ¿Fue su mejor partido con la camiseta del Compostela?

Sí, sin duda. Muy contento de que se diese en un día así, tan importante como el domingo, que era de los partidos más importantes de la temporada. Muy contento por cómo se dio y a ver si este domingo podemos hacer un partido parecido.

A nivel táctico se le vio fijando mucho a los centrales y jugando muy bien de cara. ¿Era algo que venía trabajado desde el cuerpo técnico?

Yo creo que se va dando en el propio partido. Hay partidos que se dan de una manera y otros de otra. A mí me gusta jugar así (fijando centrales), pero hay días que no te sale. El otro día afortunadamente salió casi todo bien.

Ya son tres goles en cinco partidos de playoff, más tantos que en el resto de la temporada. ¿Ha dado un paso adelante en este tramo decisivo?

Sí. A ver, yo creo que la temporada no fue buena a nivel individual y ahora me están saliendo las cosas, también estoy jugando más. Ojalá el domingo pueda ayudar, ojalá marcando, y si no, empujar para que el equipo consiga el objetivo.

¿Le queda la espina de pensar que podría haber mostrado este nivel antes?

Sí, ahora ya da un poco de pena. Pero bueno, son cosas que pasan. Hay años más fáciles, hay años más difíciles, otros más complicados. Yo intenté hacerlo siempre lo mejor que pude y ahora, por suerte, que es un momento importante, están saliendo bien las cosas.

Sí, es algo que tenemos hablado Jorge y yo. Son cosas que pasan, pero tanto a él como a mí nos gustaría jugar juntos. Pero al final el entrenador decide siempre lo que es mejor para el equipo". Charly López — Jugador de la SD Compostela

Su situación siempre ha estado ligada a la de Jorge Maceira, ya que son los dos delanteros del equipo y normalmente el Compos juega con un solo punta. ¿Le hubiese gustado haber podido coincidir más juntos?

Sí, es algo que tenemos hablado Jorge y yo. Son cosas que pasan, pero tanto a él como a mí nos gustaría jugar juntos. Pero al final el entrenador decide siempre lo que es mejor para el equipo.

La eliminatoria está muy bien encarrilada pero ni mucho menos decidida, ¿no?

No. Todos sabemos que en la eliminatoria anterior remontaron un 4-1. Ese es el mejor aviso que puede haber. No hay que confiarse, tenemos que ser valientes e ir a por el partido.

¿Qué espera del Badalona este domingo?

Yo creo que va a cambiar mucho respecto al partido en San Lázaro. Son mejores de lo que se vio el otro día. Además a nosotros nos va a costar también acostumbrarnos al campo, tanto por el calor como por el ambiente. Entonces va a ser un partido difícil. Yo creo que hay que estar al cien por cien porque si no va a costar mucho.

Charly regatea al portero del Badalona en la ida de la eliminatoria. / Jesús Prieto

¿Cómo de importante es gestionar las emociones para que no afecten todos los condicionantes externos?

A ver, al final todos sabemos lo que nos estamos jugando, pero tienes que intentar que sea un partido más y que no te afecte más allá de que te dé mucha motivación. A partir de ahí, intentar no estar nervioso en ningún momento y, cuando toque sufrir, estar preparado para ello.

Este es su quinto playoff y todavía no ha conseguido un ascenso. ¿Es una motivación extra para él?

Sí. En los años anteriores no tuvo suerte en ese aspecto y espero que este año toque ya de una vez.

¿Qué importancia va a tener el apoyo del compostelanismo?

Muy importante. Al final va a ser un desplazamiento muy largo y lo normal es que no pueda asistir mucha gente. Cuanta más venga, mejor. Nosotros sabemos las dificultades que tiene ser aficionado y desplazarse hasta allí, pero valoramos mucho el esfuerzo de la gente y por supuesto el apoyo de los que se quedan en casa. Todo su apoyo es muy importante para el equipo.