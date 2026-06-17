Santiago se entrega con el Compos: pantalla gigante en la Quintana para seguir la final de ascenso

La SD Compostela está a tan solo un partido de regresar a Segunda Federación. El conjunto blanquiazul tendrá que confirmar en Badalona el trabajo adelantado en Santiago. Más de 1.000 kilómetros de distancia que no evitarán que el equipo de Secho Martínez esté acompañado en el Campo Municipal de la localidad badalonesa.

Y es que los aficionados que no puedan desplazarse hasta Cataluña tendrán la oportunidad de vivir juntos el choque definitivo gracias a la instalación de una pantalla gigante en la Praza da Quintana.

El club anunció este miércoles mediante sus redes sociales una iniciativa que será posible gracias a la colaboración del pub La Quintana y al permiso del Concello de Santiago de Compostela. De este modo, los seguidores compostelanistas que no viajen hasta tierras catalanas podrán disfrutar unidos del partido de vuelta de la eliminatoria final de la fase de ascenso.

El duelo comenzará a las 12.30 horas de este domingo. El Compos llega con una importante ventaja de tres goles fruto del gran partido que cuajó en el duelo de ida en el Vero Boquete de San Lázaro. La renta no es definitiva y el cuadro santiagués deberá ratificar lejos de Galicia el resultado obtenido en su feudo.

Posibilidades para presenciar el duelo

Dada la relevancia del choque, ambos equipos han motivado a sus respectivas aficiones a acudir a la cita. El Badalona animó a los suyos bajo el lema Objectiu: 4.200 vs 11 en busca de llenar su estadio para ultimar sus opciones de remontada. Este mensaje unido al bajo precio de las entradas —desde 5 euros— invita a pensar que la esedé vivirá un ambiente hostil en el Municipal de Badalona.

Por su parte, la minoría compostelana ocupará la grada visitante, un pequeño sector del feudo escapulado en la que la entrada tiene un precio único de 15 euros. Ante esto, el Compos respondió anunciando que asumirá el coste de todas los boletos de los abonados que decidan desplazarse hasta tierras catalanas.

La entidad picheleira tampoco se ha olvidado de los aficionados que permanecen en Santiago. Para ellos, el club instalará una pantalla gigante en la Praza da Quintana para que todo el compostelanismo presente en la capital gallega pueda disfrutar el choque de forma conjunta.

Aquellos que no puedan asistir al encuentro y que tampoco tengan la oportunidad de presenciarlo en la Quintana podrán seguir el partido desde el segundo canal de la Televisión de Galicia (TVG2) o desde su página web.