La Subdelegación del Gobierno defiende la actuación policial en el Vero Boquete y atribuye los incidentes a un grupo reducido de aficionados

La ida de la final del playoff de ascenso a Segunda Federación entre Compostela y Badalona vivió ciertos momentos de tensión. Incidentes entre Policia Nacional y aficionados que derivaron en una cadena de reclamaciones que ha concluido con la respuesta de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña ante la exigencia del Concello de Santiago.

El organismo ha salido al paso de las críticas surgidas tras los altercados originados el pasado domingo en el Vero Boquete de San Lázaro mediante una carta remitida a la alcaldesa Goretti Sanmartín, en la que defienden la actuación de las fuerzas de seguridad y en la que explican que todas las medidas adoptadas fueron "proporcionadas".

En el escrito, el subdelegado Julio E. Abalde Alonso detalla que la Policia Nacional organizó un operativo preventivo en colaboración con la Policia Local de Santiago y con la seguridad privada del club debido a la importancia deportiva y emocional del choque. Pese a que el partido no estaba catalogado como de alto riesgo, los cuerpos de seguridad optaron por trabajar de forma conjunta en busca de garantizar la seguridad de todos los asistentes al evento.

Según fuentes oficiales, un grupo reducido de seguidores llegó a los aledaños del estadio de San Lázaro con claros síntomas de embriaguez y protagonizó varios incidentes antes incluso del comienzo del duelo. La Subdelegación explica que estos altercados derivaron en alteraciones del orden público, actitudes agresivas contra los agentes, uso de pirotecnia y lanzamiento de objetos.

Los jugadores del Badalona durante la pausa de hidratación entre el humo de las bengalas. / Jesús Prieto

En dicha carta, se cuenta que la Policia Local realizó varios controles de alcoholemia que detectaron catorce resultados positivos, a los que se les impidió el acceso al evento. Como consecuencia de todos los altercados, una persona fue detenida y otras dos expulsadas —una por petición de la seguridad privada y la otra por poseer objetos potencialmente peligrosos—. Además el organismo añade que se lanzaron un total de once bengalas y que uno de los agentes de la Policia Nacional resultó herido.

Ante todo lo expuesto, el subdelegado sostiene que la intervención policial fue acorde a la evolución de los hechos y tuvo como objetivo evitar incidentes de mayor gravedad que pudiesen afectar a la integridad de las personas asistentes o al normal desarrollo del partido.

A la vista de estos hechos, la Subdelegación sostiene que la actuación policial respondió a la evolución de los acontecimientos y tuvo como único objetivo evitar situaciones de mayor gravedad que pudiesen afectar a la integridad de los asistentes o al normal desarrollo del encuentro.

La respuesta de la institución llega después de que el Concello pidiese explicaciones por las cargas policiales registradas en los alrededores de San Lázaro. Una solicitud que secundó a la petición de Gonzalo Muíños, concejal no adscrito santiagués, que reclamó transparencia sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y las circunstancias que derivaron en los altercados.