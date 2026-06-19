SD Compostela
El Compos que batió al Badajoz se reúne 35 años después
El ascenso a Segunda División fue uno de los hitos del club y tiene gran importancia porque evitó caer en el pozo de Segunda B
Fernando Santos se puso al frente del Compostela cuando militaba en Tercera División. En su primer año logró el ascenso a Segunda B, un pozo en el que sumían equipos históricos incapaces de dar el salto. En su primer año en la categoría la esedé logró la hazaña.
Aquel mítico partido del 23 de junio de 1991 en Santa Isabel ante un Badajoz que no perdía desde octubre y que llegó arropado por cientos de aficionados –se instaló una grada supletoria– supuso un cambio de rumbo en el Compostela. Los dos goles de Ochoa y el de Juanito cambiaron la historia del club.
Ahora, 35 años después, los protagonistas de aquella gesta se reúnen en una comida que celebrarán este sábado en el restaurante El Puente, de A Rocha. Estará Fernando Santos, y su segundo, Gabi Leis, y el preparador físico, José Andrés, y Nito Moure, miembro también del staff del club, y jugadores todavía hoy recordados entre la afición blanquiazul como Ochoa y Juanito, Cortés, Bellido, Suso Moure, Docobo, Víctor, Evaristo, Casal, Tono, Leví, Guerra, Andrés, Luisito, Salvador o Juan Casal. Será una reunión en la que, a buen seguro, se contarán mil anécdotas de aquella temporada.
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