MOTOGP
Bezzecchi, líder de MotoGP, no podrá correr mañana, en Brno, por comportamiento antideportivo
El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), líder del Mundial de MotoGP, no podrá participar, mañana (14.00 horas, DAZN), en el Gran Premio de la República Checa, que se celebra en Brno, después de ser sancionado por haber agredido a un comisario en el momento que fue a recoger y levantar su moto al caerse en la prueba al 'sprint' de hoy en el trazado checo
El Mundial de MotoGP podría dar un vuelco tremendo de confirmarse la sanción que Dirección de Carrera y el Panel de Comisarios del Gran Premio de la República Checa, que se celebra en Brno y cuya primera carrera, hoy, ha ganado el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), confirman la sanción que acaban de imponerle al también italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que le impedirá correr, mañana (14.00 horas, DAZN) el gran premio, es decir, la carrera larga. ‘Bezz’ se encuentra, en estos momentos, reclamando ante Dirección de Carrera para intentar que le quiten esta tremenda sanción.
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El líder del Mundial de MotoGP, al que el catalán Marc Márquez (Ducati), tercero en la prueba al ‘sprint’, le ha restado siete puntos en la carrera corta de hoy, ha recibido una penalización insólita, una "suspensión", según reza el comunicado del Panel de Comisarios, por "comportamiento antideportivo" durante la carrera al sprint de este sábado en Brno.
Agresión en la pista
El piloto italiano sufrió una caída, a dos vueltas del final de la prueba corta de Brno, cuando rodaba quinto, un nuevo error los sábados que le enojó sobremanera, habida cuenta de los puntos que sigue perdiendo en su lucha por alcanzar el título mundial.
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La acción que le ha costado la suspensión tuvo lugar justo después: en unas imágenes que se mostraron en la realización, pero que se hicieron virales durante la tarde, se vio a Bezzecchi empujando a uno de los comisarios de pista que estaban recuperando su moto de la grava y, al parecer, incluso propinándole algún que otro manotazo en el cuerpo.
Tras conocer la sanción, que, de confirmarse, podría permitir a Márquez, mañana, reducir aún más la distancia que le separa del liderato, que, ahora, es de 65 puntos, el equipo Aprilia y ‘Bezz’ tenían una hora para apelar, abonando 1.300 euros. Nadie en Aprilia, al cierre de esta información, había comunicado nada en ya desértica sala de prensa del trazado checo.
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