El Compos se juega la temporada en 90 minutos: «Falta el último partido, falta el definitivo»

El Compostela se juega la temporada en noventa minutos. Este domingo, a las doce y media de la mañana, echará a rodar el balón en Badalona con una ventaja de 3-0 lograda en el partido de ida hace siete días en San Lázaro. Animarán al equipo 150 aficionados que se desplazan a tierras catalanas y miles de seguidores en la plaza de A Quintana, en donde se instalará una pantalla gigante para seguir el partido en directo.

Después del entrenamiento celebrado de este sábado la expedición se desplazó a Oporto, en donde comió antes de emprender viaje en avión hacia Barcelona. Viaja todo el equipo porque todos están disponibles. La única duda era la de Damián pero fue capaz de completar el último entrenamiento.

El técnico de la esedé, Secho Martínez, tiene claro que con una ventaja de 3-0 no puede ver el partido en función de ese resultado y debe plantearlo «no poniendo el foco en eso porque eso además no es algo que nosotros podamos controlar. Tenemos claro lo que tenemos que ir a hacer allí. Si ponemos el foco en eso tendríamos cero opciones. Nosotros tenemos que poner el foco en ir allí a por el partido, en ir allí a tratar de ganarlo, esa es nuestra mentalidad. Dije antes de jugar contra ellos en el primer partido que necesitábamos dos muy buenos partidos, falta el último, falta el definitivo. Nos vamos a dejar todo, creo que los jugadores van a dejar todo lo mejor de sí y creo que vamos a trabajar con una idea colectiva y con esa intención vamos".

Los jugadores del Compos celebran un tanto en el duelo ante el Badalona en San Lázaro. / Jesús Prieto

Se acerca el momento decisivo pero Secho ve a sus jugadores igual de motivados que a lo largo de la temporada. «El vestuario estuvo siempre mentalizado y estuvo siempre comprometido. En ese sentido no hay ninguna duda. Luego hay mejores y peores momentos para todos, como es normal y como es en todos los ámbitos de la vida. Pero el compromiso de los jugadores siempre estuvo y creo que estamos adaptados a este tipo de situaciones y a este tipo de partidos. Lo que tenemos que hacer es poner el foco en aquellas cosas futbolísticas que nos pueden llevar a poner en dificultades a un gran equipo como el Badalona y a eso vamos. Y no es un partido para especular. Tienes que tratar de ir, de agarrarlo, de cogerlo, de llevarlo y luego veremos qué pasa».

El calor que se espera a la hora del partido –32 grados aunque la sensación térmica puede ser algo superior debido a la humedad– y el campo de hierba artificial pueden ser un obstáculo para el Compostela. Secho es consciente de que «son elementos que están ahí, son elementos que evidentemente tienen incidencia, pero son elementos que en el mundo del fútbol vas a encontrar más de una vez. Nosotros tenemos jugadores con recorrido, jugadores que también fueron fichados un poco para este tipo de situaciones, que están adaptados, que jugaron en estas condiciones más de una vez. Y puedo hablar de Crespo, de Parapar, de Armental, de Samu, de Cobo... Todo el equipo está muy mentalizado y el premio es lo suficientemente ambicioso y es el objetivo que llevamos persiguiendo desde el día 1. Prestaremos atención a tener una buena hidratación, a descansar lo máximo posible y sobre todo a la preparación del coco».

El Badalona sabe lo que levantar una eliminatoria con tres goles de desventaja. Lo hizo ante el Cornellá. Demostró que sabe atacar. Secho lo tiene claro. «Aquí atacaron mucho también, aquí hubo fases del partido donde ellos llevaron más la iniciativa con balón que nosotros. Por lo tanto, ya sabemos un poco cómo atacan, tanto lo que hicieron con el Cornellá como lo que hicieron contra nosotros. Espero algo parecido, espero evidentemente un equipo que presione alto en los reinicios, que trate de llevar la iniciativa. Tampoco espero algo muy, muy diferente, seguramente perfiles de jugadores distintos y vamos a ver un poco el grado de riesgo que quiere correr, en que momento quiere correrlo, si lo corre más de inicio, si lo corre en el discurrir del partido, para eso estamos preparados. Nos conocemos bien ambos equipos y creo que estamos preparados para poder hacer ese buen partido que necesitamos».

Ante la posibilidad de adelantarse en el marcador o poder marcar algún gol, Secho indica que «Uno o dos, si podemos hacer dos... Ahí estaríamos ya jugando con el resultado y desde el principio no podemos pensar en el resultado, tenemos que pensar en ganar cada tramo del partido si podemos. Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos capacidad y hay que ver de qué forma podemos hacerle daño a ellos y minimizar el daño que nos pueden hacer. No podemos especular, otra cosa es el que vaya marcando el desarrollo del partido».

Precisamente donde ahora está uno de los puntos fuertes es en el ataque y en el binomio que forman Charly y Maceira. Secho va más allá. «No solo Charly y Maceira, Maceira y Charly, sino todos aquellos jugadores que en ciertos momentos sean sobrepasados por la pelota o cuando estemos atacando si ellos van a apretar alto, ahí va a estar una de las llaves del partido. Seguramente ganar esos balones, quedarse con ellos, que nos hagan falta, poner a jugadores de cara… Los jugadores de arriba van a ser determinantes y por ello también estoy muy confiado porque creo que están todos en un gran momento».

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El Compostela no estará solo. Se calcula que al menos 150 aficionados estarán en Badalona para animar al equipo. Y además existe una gran expectación en la ciudad que espera una buena afluencia de seguidores en la plaza de A Quintana para ver el encuentro en un a pantalla gigante. Secho confirma que tanto cuerpo técnico como plantilla «estamos al tanto de todo y por ello cuando nos falten fuerzas en algún momento trataremos de visualizar y de pensar en esos 150. Todo está en el coco, todo está en la mentalidad y lo que tenemos que hacer es poner el foco en el rectángulo de juego, en lo que pase ahí, en cómo combatir y cómo contrarrestar potencialidades y atacar un poco las debilidades del Badalona y esperemos que salga bien. Es el que todos queremos», para incidir en que «tenemos ganas de que llegue ya y de que termine lo mejor posible. Todos ansiamos darle una gran alegría a toda la afición que nos va a estar siguiendo y que tendremos muy presente, esos pocos que pueden ir allá y todos los que estén aquí empujando y con ganas. Decirle que vamos a tratar de darlo todo y vamos a ver si somos capaces de darle esa gran alegría».