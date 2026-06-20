Emotivo reencuentro del Compos que hizo soñar a toda la ciudad

Era el 23 de junio de 1991. El Compostela se enfrentaba a la historia. Enfrente un Badajoz que no conocía la derrota desde el mes de octubre. Los santiagueses estaban obligados a ganar para incorporarse por primera vez en su historia al fútbol profesional. En juego estaba el ascenso a Segunda División. En los prolegómenos del encuentro ya se palpaba la tensión con un encontronazo entre el central Tono y parte del equipo pacense en el mismo túnel de vestuarios.

Ahora, 35 años después, los protagonistas de aquella gesta se reencontraron en una comida celebrada en el restaurante El Puente de A Rocha.

El Compostela había destrozado todos los pronósticos y en un campo de Santa Isabel abarrotado, y en el que se había montado además una grada supletoria para dar cabida a varios cientos de aficionados del Badajoz, superó por 3-1 al conjunto pacense con dos goles de Ochoa en los minutos 51 y 70 y uno de Juanito en el minuto 65. El tanto pacense fue obra de Pozo también en el minuto 65. La alineación santiaguesa estuvo formada por Docobo, Víctor, Tono, Carlos Cea, Modesto, Juan, Cortés, Salvador (Julio, min.45) Ochoa, Juanito ⚽ (Santi Cao, min. 74) y Suso Moure.

Con más canas, y en algunos casos con algunos kilos de más, recordaron aquella gesta y numerosas anécdotas Cortés, Bellido, Evaristo, Ernesto Casal, Tono, Ochoa, Víctor, Juanito, Leví, Moure, Guerra, Andrés, Luisito, Docobo,Carlos, Juan Casal, Salvador y parte del cuerpo técnico con Fernando Santos a la cabeza y el preparador físico José Andrés además de Nito Moure.

La reunión de este sábado demostró una vez más que aquel grupo de futbolistas formaba una auténtica familia rodeada por un ambiente extraordinario, pero como bien puntualiza Fernando Santos, «también eran muy buenos jugadores».

Ni que decir ntiene que la sobremesa se alargó hasta bien entrada la tarde entre conversaciones, risas y las caras satisfechas de quien acaba de vivir una cita muy agradable y digna de repetirse..