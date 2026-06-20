Horario y dónde ver gratis el partido que puede suponer el ascenso del Compos a Segunda RFEF
El enfrentamiento frente al Badalona podrá verse en abierto en televisión
También se podrá seguir a través de una pantalla gigante en la praza da Quintana
El Compos está a tan solo un partido de regresar a Segunda Federación. Un enfrentamiento a todo o nada contra el Badalona en el que los pupilos de Secho parten con ventaja tras vencer 3-0 en el encuentro de ida disputado en el Vero Boquete.
Horario y dónde ver gratis en televisión el Badalona-Compos
Pese a todo, nada está hecho, y más contra un rival que ya sabe lo que es remontar una eliminatoria —viene de dar la vuelta a un 4-1 contra el Cornellá de Leo Messi — y que este domingo, a partir de las 12.30 horas, juega en casa.
Un partido que se podrá seguir en directo en la segunda canle de la Televisión de Galicia (TVG), la G2, y la plataforma de streaming AGalega.gal.
Pantalla gigante en la Quintana
Además, los aficionados que no puedan desplazarse hasta Cataluña, tendrán la oportunidad de vivir juntos el choque definitivo en la praza da Quintana de Santiago gracias a la instalación de una pantalla gigante.
El club compostelano lo anunció el pasado miércoles a través de sus redes sociales. De este modo, los seguidores de la esedé que no viajen hasta Badalona podrán disfrutar unidos del partido de vuelta de la eliminatoria final de la fase de ascenso.
La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración del pub La Quintana y al permiso del Concello de Santiago de Compostela.
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