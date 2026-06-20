Quico, del ostracismo a protagonista en el 'playoff' del Compos: "Sabemos que si el Badalona marca pronto, se crecerá"

Las temporadas son muy largas. Los equipos conviven con diferentes estados de forma, con curvas, con frenazos y con muchos momentos de incertidumbre. El Compos 2025/26 es la viva imagen de ello. Un equipo ideado para arrasar en Tercera RFEF que se ha visto abocado a disputar un duro playoff en el que ha tenido que medirse a rivales de mucho nivel y en el que ha vivido instantes de mucha tensión.

En este contexto, la consolidación de futbolistas inesperados puede marcar la diferencia. Y Quico González, un jugador que apenas contaba con protagonismo en el equipo de Secho, es el ejemplo perfecto. El vilalbés ha dado un paso adelante en esta postemporada y ha conseguido afianzarse en los onces del técnico sonense.

La campaña del central, al igual que la del Compos, ha sido una auténtica montaña rusa de emociones que justo ahora, cuando el curso se encuentra en su tramo decisivo, parece haber alcanzado su punto más álgido.

Dos meses sin sumar minutos

El jugador comenzó la temporada con mucho peso en los planes del equipo, enlazando cuatro titularidades consecutivas, pero con el paso de las jornadas fue perdiendo protagonismo. Los minutos empezaron a escasear y su presencia en las alineaciones se volvió cada vez más residual.

Pese a la falta de oportunidades, Quico optó por continuar trabajando. Después de encadenar quince partidos sin sumar minuto alguno, el defensa regresó al equipo en la última jornada de la temporada regular en Viveiro. Disputó todo el encuentro en la victoria del Compos en Cantarrana. Un triunfo que no sirvió para asaltar el primer puesto, pero sí que reivindicó la situación del jugador compostelanista.

“Ahora estoy muy contento de poder ayudar al equipo y conseguir el objetivo”, reconoce el futbolista a pocas horas de disputar la vuelta de la final del playoff ante el Badalona. Y no es para menos. Tras varios meses de ostracismo, su nombre ha vuelto a las alineaciones adquiriendo una relevancia vital en el organigrama defensivo del conjunto blanquiazul.

Su entrada en el once ha coincidido además con una evidente mejoría colectiva. Su experiencia y contundencia en la zaga han elevado la exigencia defensiva de un equipo que solo ha encajado tres goles en los últimos seis partidos.

El resurgir de Quico alcanzó su consagración el pasado domingo en el encuentro frente al Badalona en San Lázaro (3-0). El zaguero estuvo impecable al corte, acertó en prácticamente todas las acciones y frenó al ataque del cuadro escapulado, uno de los más talentosos del grupo catalán. “El otro día notaba que estábamos bien ordenados, defensivamente muy bien. Contento por el trabajo”, explica el defensor.

La renta de tres goles no varía el plan. El grupo se mantiene alerta y prefiere evitar hablar de excesos de confianza. El mensaje es claro y unánime: “Estamos motivados, convencidos. No podemos confiarnos, pero sabemos qué tenemos que hacer”.

Los antecedentes mantienen en tensión a un Compos que visita un campo especializado en remontadas. En la anterior ronda de playoff, el Badalona consiguió dar la vuelta a una desventaja similar a la que se enfrenta ahora. Tres goles de renta para un Cornellà que terminó superado por un ambiente de máxima exigencia.

A este último precedente se agarra el conjunto escapulado. La fórmula es clara: una grada entregada con los suyos y un rival dispuesto a apurar sus mínimas opciones de ascenso. Un escenario que podría intimidar a muchos equipos, pero que en el Compos prefieren encarar con tranquilidad: “Puede haber mucho ruido al principio, pero al final es un partido de fútbol”.

Tenemos gente que ha jugado en categorías más altas y en este tipo de partidos, así que creo que lo llevaremos bien” Quico González — Futbolista de la SD Compostela

Otro factor de importancia en este tipo de encuentros es la experiencia. En este sentido, el Compos cuenta con un vestuario muy constatado con varios futbolistas con pasado en fases de ascenso y encuentros de mucha tensión. “Tenemos gente que ha jugado en categorías más altas y en este tipo de partidos, así que creo que lo llevaremos bien”, confiesa Quico.

El defensor también es consciente de que los primeros compases marcarán el desarrollo del duelo. Un gol tempranero del conjunto local cambiaría totalmente el escenario: “Sabemos que si al principio marcan, ellos se van a crecer. Lo importante es hacer las cosas bien”.

Pero si algo caracteriza la temporada de Quico es precisamente eso. Esa capacidad para manejar situaciones complicadas. Y es que cuando parecía haber desaparecido de la dinámica del equipo, el zaguero ha regresado a la titularidad de manera sorpresiva en el momento clave del curso.

Su protagonismo se ha convertido en una de las grandes historias de la postemporada en Casa Compos. Del ostracismo a ser clave. Un estado de forma que ejemplifica a la perfección la situación actual del equipo picheleiro. La esedé ha conseguido reivindicarse después de un final de temporada regular difícil y ahora se encuentra a un solo paso de regresar a Segunda Federación.