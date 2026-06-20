Bagnaia logra la victoria en la carrera esprint, por delante de Ogura y de Marc Márquez

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP) se adjudicó la victoria este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de la República Checa de MotoGP, en el circuito de Brno, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y del español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).