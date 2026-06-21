Ascenso consumado: el Compostela resiste en Badalona y regresa a Segunda Federación

La SD Compostela está de vuelta en Segunda Federación. Un año después de un descenso que supuso un duro golpe deportivo e institucional para la entidad, el cuadro santiagués consumó su promoción a la cuarta categoría del fútbol español después de hacer valer la contundente ventaja obtenida en el partido de ida. El ascenso pone el mejor final posible a una temporada complicada que llegó a asomarse al fracaso, desde el liderato incontestable hasta el desplome de la segunda vuelta para acabar encontrando en el playoff la vía definitiva para sellar el objetivo.

Y es que el camino del Compos estuvo muy lejos de ser recto. El cuadro de Secho Martínez llegó a liderar el grupo gallego de Tercera RFEF con diez puntos de ventaja, sin embargo, una segunda mitad de curso cuestionable hizo perder todo tipo de ventaja y obligó a los santiagueses a recorrer la vía más larga. En la postemporada, la esedé optó por no derrumbarse y, tras desquitarse de Villalbés y Arteixo, doblegó al CF Badalona para confirmar el salto de división.

Con el 3-0 de la ida, el Compostela aterrizó en el Municipal badalonés decidido a sofocar cualquier atisbo de remontada local. Por su parte, los escapulados trataron de imprimir mucho ritmo desde el pitido inicial, tratando de conseguir un gol tempranero que encarrilase la gesta.

La primera ocasión de los catalanes llegó a los cuatro minutos de partido. Josu, uno de los hombres más activos en los compases iniciales, desbordó a Valín en banda izquierda y colgó un llovido balón al corazón del área. Júnior ganó el duelo aéreo y conectó un peligroso cabezazo que fue bloqueado por Álex Cobo, quien envió el esférico a saque de esquina.

Aficionados del Compos siguen el partido en la Quintana / Antonio Hernández

El cuadro local, motivado por los constantes ánimos de su afición, siguió percutiendo sobre la meta del conjunto blanquiazul, hoy de negro. El desequilibrio de Diawara y el ímpetu de Larrosa lideraron las intentonas badalonesas en un primer cuarto de mucho ruido y con gran carga ambiental. La insistencia local apenas dejó momentos de dominio de un Compos que encontró muchas dificultades para llegar a la portería de Víctor López.

Valín encarnó el sufrimiento del bando visitante. Exigido de forma constante por los futbolistas escapulados, el lateral coruñés padeció buena parte de los ataques del Badalona, que volcó su ofensiva por dicho flanco. En una nueva incursión de Joaco por ese costado, Júnior actuó de boya para habilitar a su capitán, Toni Larrosa. El atacante badalonés aprovechó la cesión de su compañero para buscar portería desde una posición ventajosa, pero la intercepción providencial de Diego Uzal evitó que el intento del catalán encontrase portería.

Ante este contexto de partido, el Compostela aceptó el plan del cuadro local. Los hombres de Secho decidieron esperar en campo propio en busca de amenazar al contragolpe, pero todas las intentonas picheleiras terminaron sin generar peligro real. Ni Samu Rodríguez, ni Diego Uzal, ambos con todo el tiempo y espacio del mundo, lograron exigir al meta catalán en dos situaciones de contraataque.

Mientras, el Badalona a lo suyo. Tras una necesaria pausa de hidratación —se alcanzaron los 33 grados durante el encuentro—, el conjunto badalonés se volcó con el objetivo de abrir el marcador antes del entretiempo. Diawara, con un entorpecido disparo, y Joaco se quedaron a centímetros del tanto. El Compos resistía ante la perseverancia local y frente a la cuestionable gestión del árbitro.

Ascenso consumado: el Compostela resiste en Badalona y regresa a Segunda Federación / Nacho Castaño

La actuación arbitral incrementó el malestar compostelanista. Varias decisiones discutibles acabaron cayendo del lado local y contribuyeron a alimentar la sensación de asedio. En cambio, el conjunto santiagués consiguió alcanzar el descanso con el 0-0 y por delante en la eliminatoria. A 45 minutos de Segunda Federación.

Después del paso por los vestuarios, el Badalona volvió a salir en tromba consciente de que el tiempo corría en su contra. El esfuerzo escapulado estuvo muy cerca de obtener sus frutos. El cuadro local gozó de una triple ocasión que Cobo y la inexpugnable zaga picheleira terminó con cualquier tipo de celebración badalonesa.

Cada ocasión venía sucedida por una intensa presión. El Compos resistía, pero cada vez con menos peso ofensivo. Era incapaz de desplegarse en transición y el Badalona, totalmente volcado, ultimaba sus opciones de remontada.

Con media hora por jugarse, ambos técnicos decidieron mover el banquillo. Mikel Azparren optó por activar el plan B: centros al área y un ataque mucho más directo. El técnico navarro introdujo al joven Antoni Serrano y a Pimental, dos arietes, mientras que Secho cambió a sus cuatro jugadores de ataque, fortaleciendo la medular con la entrada de Unai Peón y Goris.

Los movimientos tácticos evidenciaron el propósito de ambos equipos. El Compos aceptó el reto. Tocaba sufrir. El conjunto catalán, por su parte, perdonó la oportunidad más clara del duelo en un centro de Robert Simón que terminó en la cabeza de un Larrosa que, a placer y con Cobo fuera de sitio, envió el balón fuera.

Aficionados del Compos en la Quintana / Nacho Castaño

Pero lo peor estaba por llegar. Después de 69 minutos de evidente dominio local, el Badalona consiguió terminar con la resistencia picheleira en una jugada a balón parado. Bermu aprovechó un gran envío desde la esquina para adelantar a los suyos con un remate picado en el segundo palo. Momento de la verdad para el Compos que, tras el tanto, se mostró dubitativo por primera vez en toda la eliminatoria.

Sufría la esedé. Cuando más empujaba el equipo de Azparren, la fortuna sonrió a los hombres de Secho Martínez. En una acción embarullada dentro del área pequeña, Álex Cobo apareció sobre la línea para evitar un gol que habría incendiado la eliminatoria y mantener con vida a los visitantes. El choque se convirtió en un ejercicio de supervivencia.

El acorralamiento fue en aumento. El Badalona acumuló centros laterales y encerró al Compos en su campo. El asedio marcó los minutos finales y antes del descuento llegó el segundo revés. En un magnífico envío de Josu al área, Maceira acabó introduciendo el balón en su propia portería en el intento de despejarlo (90’). Restaban seis minutos de añadido. La tensión era total.

El colectivo badalonés quemó todas las naves y buscó el gol del empate a la desesperada. Incluso Víctor López, meta escapulado, subió al ataque en los instantes finales, pero el Compostela resistió y confirmó el ascenso con una dosis de sufrimiento mayor de la prevista. El pitido final desató la fiesta compostelanista y dio término a una campaña más larga de lo esperado pero que concluyó con la consecución del objetivo: el regreso a Segunda Federación un año después del descenso.