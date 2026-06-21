Lamine Yamal: "El anterior Mundial lo vi en clase, marcar en mi primer partido como titular es un sueño"

Lamine Yamal, como en el Barça, es el líder natural de España dentro y fuera del terreno de juego. Un futbolista que ha alcanzado un nivel de madurez insólito para su edad, que ha dejado de importar. En su primera titularidad en un Mundial metió el primer gol de la selección, que destruyó la losa que arrastraba del debut contra Cabo Verde. Tanto él como el resto de sus compañeros convirtieron el 'picor' en orgullo.

"Contra Cabo Verde no fuimos nosotros"

Las críticas forman parte del oficio del futbolista. En el caso de Lamine, le persiguen en cada gesto. Da igual que sea intencional o casual. Por eso es tan poderoso el ejemplo que da como portavoz de una selección tendiente a pasar de la euforia a la desesperación, como la mayoría de las favoritas.

"No fuimos nosotros contra Cabo Verde, ese partido fue diferente", aseguró el delantero, convencido de que la selección mostró ante Arabia Saudí su verdadera identidad. El futbolista del Barça explicó que el equipo salió decidido a imponer su ritmo desde el primer minuto. Y lo hizo a lomos de sus incursiones, que causaron pánico en al defensa del cuadro rival.

"Teníamos claro el plan, que era ir a por ellos. Todos lo teníamos en la cabeza", señaló Lamine. Una reacción que también tuvo que ver con el orgullo competitivo del grupo tras los comentarios recibidos. "Normal, tienes que ganar. Te pica", afirmó sobre las palabras confesadas por Luis de la Fuente, que había reconocido que sus jugadores estaban especialmente motivados.

Lamine fue uno de los protagonistas del encuentro con el primer gol del partido, el primero de su carrera en una Copa del Mundo. "Es muy especial. Siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido es un sueño", confesó. Después dejó una frase que resume la velocidad de su irrupción en la élite: "El otro Mundial lo vi en clase".

"Si me picó jugando a la Play..."

También celebró el rendimiento colectivo y el premio de mejor jugador para Oyarzabal. "Estoy muy feliz por Mikel, que se lo merece. Pero sobre todo estamos contentos por ganar", apuntó. Sobre su sustitución al descanso, explicó que formaba parte de la gestión prevista del partido: "Al final ha salido como queríamos y podía descansar". Un pacto para que no se rompa la cuerda y que confesó Juanjo González, segundo entrenador de Luis de la Fuente.

Preguntado por su titularidad, reveló una conversación con el seleccionador. "Tenemos muy buena relación con De la Fuente. Le dije que estaba para jugar. Estoy para España", comentó. Además, reivindicó el potencial de una selección que considera preparada para aspirar a todo en un Mundial que será larguísimo. Aunque con él en el campo todo tiene un sentido diferente, como demostró en la llamada de auxilio contra Cabo Verde.

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"Rodri es Balón de Oro, Pedri es para mí el mejor mediocampista del mundo, tenemos a Nico, Olmo, Oyarzabal... Todos son muy buenos. Si puedo ayudar en algo, para eso estaré aquí. Somos jugadores de talla mundial, por eso somos favoritos", destacó. Por último, volvió a tirar de espontaneidad al hablar de las críticas. "Si me picó jugando a la Play, con esto más aún. Ahora, a por Uruguay", concluyó un genio y figura.