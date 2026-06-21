Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
O Son do CamiñoPedro BlancoAlerta por calorCentro Superior de HosteleríaCompos
instagram

GP de República Checa

El español Marc Márquez vence en Brno

Sigue en directo la carrera en el circuito de Brno de MotoGP.

Sigue en directo la carrera en el circuito de Brno de MotoGP. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado la victoria en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP, en el circuito de Brno, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents