Dos exentrenadores del Compostela logran el ascenso a la élite del fútbol español

La alegría que se vive en el Compostela se hace extensiva a muchos de los jugadores o técnicos que pasaron por el club santiagués y que sienten como suyo este ascenso. Pero hay otros excompostelanistas que disfrutan sus éxitos propios. Es el caso de dos técnicos que se sentaron en el banquillo de San Lázaro. Son Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna que acaba de alcanzar la Segunda División, y de Juan Carlos Andrés, ayudante de Juan Francisco Funes en el Málaga que consiguió una plaza en Primera División.

Fredi Álvarez firmó una gran etapa en Santiago logrando el ascenso a Segunda División B en su primera temporada y después de dirigir al Boiro y al Izarra recaló en la cantera celeste hasta que en marzo de 2024 tomó las riendas del filial en Primera Federación tras la promoción de Claudio Giráldez al primer equipo.

Por su parte, Juan Carlos Andrés se incorporó al fútbol profesional de máxima categoría de la mano de Eusebio Sacristán, convirtiéndose en su segundo entrenador tanto en la Real Sociedad como en el Girona. Llegó al Compostela en abril de 2023 en sustitución de Fabiano para dirigir al club santiagués en Segunda Federación, consiguiendo clasificarlo para un play off de ascenso en el que caería ante el Tarazona. Después de una breve aventura en el Arouca portugués, cruzó el charco hacia Colombia para entrenar al América de Cali y regresó a España tras ser reclutado por la dirección deportiva de Loren Juarros –a quien conocía de su etapa en la Real Sociedad– para sumarse al cuerpo técnico del Málaga, trabajando estrechamente como asistente junto a Juanfran Funes, con quien ahora acaba de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Cuando llegó al club boquerón a finales de noviembre, el equipo era decimooctavo con 15 puntos, rozando la zona de descenso. La remontada fue espectacular, con 56 puntos en 28 jornadas y dos victorias y otros tantos empates en el playoff para certificar el ascenso.

Fredi y Juan Carlos Andrés están unidos por varias razones. Coincidieron en el cuerpo técnico del Alondras durante cuatro temporadas, ambos entrenaron al Boiro, los dos pasaron por los banquillos de la cantera del Celta y en alguna ocasión de su carrera deportiva fueron los técnicos que ocuparon el vestuario de San Lázaro. Y ahora, cosas del destino, podrán reunirse para celebrar sus más que meritorios ascensos a la élite del fútbol español.