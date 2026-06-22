Santiago acogerá este domingo la II Marcha Cicloturista Eurovelo Compostela con 1.600 peregrinos

Santiago se vestirá de corto este próximo domingo para acoger la II Marcha Cicloturista EuroVelo Compostela que reunirá a 1.600 peregrinos del pedal entre los que destaca la jovencísima campeona santiaguesa Alejandra Neira, que lucirá el dorsal 1, además de varios exprofesionales como el asturiano Chechu Rubiera, los gallegos Álvaro Pino, Suso Blanco Villar, José Manuel Oliveira o Álex Marque, además de Lorena Patiño, con cuatro títulos nacionales consecutivos de ciclocross, o el luso Manuel Zeferino, vencedor de la Vuelta a Portugal de 1981.

La prueba, que une deporte, naturaleza y patrimonio, tomando como referencia internacional la infraestructura de la EuroVelo 3 (Ruta de los Peregrinos), la organizan de forma conjunta siete clubes ciclistas santiagueses (BTT Ultreia, Club Ciclista Compostelano, OliveiraBike, Clube Ciclista San Lázaro, Club Ciclista Botafumeiro, Noitebra F.C. y Os Escaravellos),

Los participantes pueden elegir entre dos recorridos adaptados a todos los niveles ya que hay un trazado corto con una distancia de 56 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.009 metros, ideal para un ritmo de paseo activo, y otro más largo, de 97 kilómetros, y enfocado a los amantes de la larga distancia en carretera.

Ambas rutas compartirán la espectacular salida a las nueve de la mañana desde la avenida de Xoán XXIII en dirección a la calle del Franco. El itinerario discurrirá por las carreteras rurales y paisajes de los ayuntamientos vecinos de Boqueixón, Touro, Arzúa y O Pino, antes de regresar al centro histórico de la capital.

La actividad comenzará oficialmente el sábado por la tarde (de 16:00 a 20:00 h) con la apertura de la II Feria de la Bici en Xoán XXIII, espacio donde se iniciará la recogida de dorsales y se realizarán actividades complementarias como una gincana para niños y habrá varias casetas instaladas por empresas dedicadas al mundo del ciclismo. Los participantes de última hora también podrán retirar su dorsal el domingo entre las 7:30 y las 8:45 horas, antes de la salida..

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El evento dispone de servicios para los deportistas, incluyendo duchas, parkings vigilados, una completa bolsa del corredor y el incentivo extra del sorteo de dos bicicletas de alta gama valoradas en 8.000 euros cada una entre todos los participantes que tomen la salida. Además, un euro de cada inscripción se destinará a engrosar las cuentas de la Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, Parkinson e ELA (Acem).