Bombazo en el Compos: el presidente Agrasar anuncia una nueva etapa para el club

Una vez materializado el ascenso a Segunda RFEF, la plantilla del Compostela vivió en la jornada de este martes un pequeño maratón de compromisos que comenzó cuando poco más tarde de las doce de la mañana llegaban sus jugadores, cuerpo técnico y miembros de la junta directiva a la plaza do Obradoiro a bordo de un autobús del año 1981 que lucía los colores blanco y azul.

No tardaría la expedición en encaminarse a las puertas del pazo de Raxoi, en donde fueron recibidos por la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, que estaba acompañada de otros miembros de la Corporación como la concejala de Deportes, Pilar Lueiro; la edila de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, Miriam Louzao; el concejal de Mobilidade, convivencia e Centros Socioculturais, Xan Duro; el portavoz del PP, Borja Verea, y sus compañeros de formación José Ramón de la Fuente, Adrián Villa, Borja Rubio y Nerea Barcia; los No Adscritos Mercedes Rosón, Gonzalo Muiños y Mila Castro; y la socialista Marta Abal.

La alcaldesa expresó su satisfacción por las camisetas que vestían jugadores y técnicos en la que se podía leer «100% Picheleiros» y en la espalda figuraba una fotografía de toda la plantilla con la frase «Somos de 2ª RFEF», al tiempo que le daba la bienvenida después de «este logro histórico, este ascenso histórico después de solo un año».

La regidora compostelana puso de relevancia la importancia «de creer en las capacidades de forma colectiva» para poder conseguir los objetivos. «Esto hizo que tuviérais un final extraordinario», incidió la alcaldesa.

Sanmartín recordó el buen momento que vive el deporte compostelano en muchas disciplinas como la gimnasia rítmica, el hockey o la esgrima, así como en baloncesto, con el ascenso del Obradoiro a ACB, y en el fútbol, donde «ponemos el ramo con el ascenso a Segunda Federación de la SD Compostela. Toca ahora pensar en los nuevos retos», apuntó la alcaldesa.

La concejala de Deportes, Pilar Lueiro, también felicitó al club y a todas las personas que forman la familia compostelanista. «No era fácil conseguir el ascenso en el primer año y vosotros lo conseguísteis. Para el año más y mejor».

Agradecimiento del club y sorpresa

Por parte de la SD Compostela, Antonio Agrasar agradeció el apoyo del Ayuntamiento y también tuvo palabras para los jugadores, cuerpo técnico, trabajadores del club, patrocinadores y la afición, con una especial mención para las «más de 600 familias que forman parte de las categorías inferiores del Compos y del Conxo porque ellas representan el presente pero sobre todo el futuro de este proyecto».

Agrasar indicó en su intervención en que «hoy es un día de enorme alegría para la SD pero también para toda la ciudad». Recordó los momentos difíciles de los que se salió gracias a la «convicción de que trabajando juntos el Compos iba a dar este paso».

El dirigente del club compartía sus pensamientos. «Hoy celebramos una meta alcanzada, pero también el inicio de una nueva etapa, una etapa que afrontamos con ilusión, responsabilidad y la ambición de seguir construyendo un club sólido, estable y representativo de esta ciudad», para a continuación compartir una gran noticia. Toda una sorpresa. Un bombazo. «Esa voluntad de construir futuro tiene en el día de hoy un reflejo muy importante. Hace unas horas acabamos de presentar ante el Consejo Superior de Deportes la solicitud para la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva. Se trata de un paso trascendental para dotar al Compostela de una estructura más fuerte, más profesional y preparada para afrontar con garantías los retos de los próximos años».

Una vez finalizada la recepción municipal, la expedición compostelanista cruzó la plaza do Obradoiro para acudir a la catedral, en donde jugadores y cuerpo técnico abrazaron al Apóstol, al que abrigaron con una bufanda del equipo, ante la mirada del deán, Manuel Jesús Formoso. Y después de estas dos visitas institucionales la familia compostelanista despidió la temporada con una comida.