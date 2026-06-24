Alejandra Neira es la gran favorita para el título nacional

Las carreras júnior del Campeonato de España de Carretera Élite-Sub23-Junior by Tu Provincia Huesca la Magia permitirán ver en Sabiñánigo a los grandes talentos emergentes del ciclismo nacional, entre los que sobresalen dos nombres, los de Benjamín Noval, doble campeón en 2025 en su primer año en la categoría, y la santiaguesa Alejandra Neira, campeona contra el crono en 2025 y gran favorita este año en ambas pruebas tras su extraordinaria temporada.

Las contrarrelojes júnior se disputarán al igual que el resto de categorías este mismo jueves y podrán seguirse en directo, mientras que las pruebas en línea tendrán lugar el viernes.

Tanto la contrarreloj júnior masculina como la femenina se decidirán sobre un trazado de 18,6 kilómetros con 200 metros de desnivel, con salida y meta en Sabiñánigo. La CRI júnior femenina arrancará a las nueve de la mañana de hoy jueves, mientras que la masculina dará comienzo dos horas más tarde.

La categoría júnior femenina contará con la compostelana Alejandra Neira, campeona de España de crono en 2025, como gran candidata. La vecina del barrio de Sar y hasta ahora estudiante del colegio la Salle –superó con gran éxito la EBAU y tiene previsto estudiar Medicina– está cuajando una formidable temporada con victorias tanto nacionales como internacionales en la Lieja júnior o podios en Gevaudan, Clásica Jaén o EPZ Omloop Van Borsele. Junto a la gallega partirán como favoritas otras destacadas ciclistas como Lidia Castro, tercera en la crono de Granada, Mirari Gotxi, Lluna Jiménez, Carla Bañuls, Ane Zubeldia o Aitana Gutiérrez entre otras candidatas.

Benjamín Noval, candidato al título

Entre los chicos júnior, tanto en crono como en línea, Benjamín Noval, ganador en 2025, volverá a partir como el máximo candidato al título ante una gran hornada de talento que encabezan otros nombres destacados este año como Aitor Martínez, ganador del Trofeo Víctor Cabedo de Copa de las Naciones, Luca Martínez, que ya fue tercero en la cronoescalada de 2025, Raúl López, Aitor Mata, Lucas Strahodinsky, Pepe Vega o Martín Gutiérrez, entre muchos otros.

Las pruebas en línea de esta edición 2026 del Campeonato de España se vertebrarán en torno a un circuito de 26,5 kilómetros con 445 metros de desnivel, que partirá y finalizará en Sabiñánigo y atravesará las localidades de Larrede y Sanegüe. Este bucle, de perfil escarpado y sin prácticamente un metro llano, tendrá como principal ascensión la subida a Latas, de 3,3 kilómetros y un 4,8% de pendiente media.

Alejandra Neira , aunque nunca se rinde y peleará por el título nacional, piensa ya en el Mundial de Montreal de finales de septiembre, que presenta un «circuito duro. La crono es algo corta porque esta de Sabiñánigo es de 18 kilómetros y en Montreal son solo 12. Pero el circuito de la ruta sí que es duro y el del Europeo de octubre en Eslovenia también». Como curiosidad se puede destacar que las corredoras se enfrentarán a un circuito rompepiernas diseñado en gran parte por el ciclista local Tadej Pogačar. El punto clave y juez de la prueba será la subida a Možjanca, un muro durísimo de 2,1 kilómetros con una pendiente media del 10,2%.

Las chicas júnior realizarán en Sabiñánigo un total de tres giros a este circuito de Sabiñánigo para completar un total de 76,4 kilómetros; mientras que los chicos júnior darán cinco vueltas para sumar un total de 129,7 kilómetros.

La carrera júnior femenina tendrá lugar el viernes desde las diez de la mañana, mientras que la masculina arrancará a las 14.21 horas del mismo día. Ambas se podrán seguir en Youtube.

Toda la información al respecto del Campeonato de España de Carretera Élite-Sub23-Junior by Tu Provincia Huesca la Magia podrá seguirse en su espacio web y en redes sociales bajo el hashtag #CESabiñanigo26.

Una vez finalizada la prueba, Alejandra Neira emprenderá viaje de regreso a Santiago para poder participar el domingo en la Eurovelo y estar presente el sábado en la mesa redonda en la que también estarán Chechu Ribiera o Álvaro Pino, entre otros.