MUNDIAL 2026
España: objetivo Los Ángeles
La selección quiere quedar primera de grupo para encontrarse un camino a priori más sencillo y una logística más cómoda
España aspira a quedar primera de grupo en este Mundial del 2026 por muchos motivos. El principal es deportivo por el cruce más sencillo que esperaría en los 1/16 de final y el segundo por un tema de logística de viaje.
Si la Roja queda primera se movería a partir de entonces entre Los Ángeles y Dallas antes de afrontar la hipotética final del 19 de julio en Nueva Jersey. El equipo tendría una rutina de trabajo más cómoda y no se expondría a tener que viajar a México o Canadá. Algo que pasaría en caso de ser segunda o, una de las mejores terceras.
España necesita solo un punto para ser primera de grupo, a no ser que Cabo Verde logre una goleada por 4 goles frente a Arabia Saudí en el último partido del grupo H.
El reto de Uruguay
La Roja se medirá a Uruguay, a las 2.00 h. de la madrugada hora española, la noche del 26 al 27 de junio. Todos los partidos del grupo son en horario unificado y por ello el encuentro se disputa a esta hora. Debe coincidir con el Arabia Saudí-Cabo Verde, un encuentro que se presenta como una auténtica lotería.
España, de perder contra Uruguay, sería de segunda de grupo y debería viajar a Miami, para probablemente medirse a Argentina a los 1/16 de final. Después tendría que moverse a Canadá en caso de pasar, por lo que el cansancio sería mucho mejor que la ruta de Los Ángeles y Dallas.
Mucho peor aún sería ser terceros de grupo, algo que implicaría tener que viajar probablemente a México DF y disputar en la capital mexicana los dos encuentros de 1/16 y de 1/8. Una locura de desplazamientos que la selección quiere evitar haciendo bien los deberes frente a Uruguay.
El combinado de Marcelo Bielsa no atraviesa precisamente por uno de sus mejores momentos con solo dos empates ante Arabia y Uruguay, pero tiene jugadores peligrosos como Fede Valverde o Darwin Núñez, que siempre pueden dar un susto.
La Roja se ha rearmado después de la victoria frente a los árabes y ahora observan el panorama con más tranquilidad con el objetivo de pisar California a partir de los 1/16 de final.
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