La nueva Segunda Federación lleva al Compostela al grupo de los equipos vascos

Apenas tres días después de dar por finalizada la temporada 2025/26 con la consecución del ascenso, la SD Compostela ya comienza a preparar la nueva campaña. La Real Federación Española de Fútbol hizo oficial este miércoles la composición de los grupos de Segunda Federación para el próximo curso, una distribución que ha deparado un cambio de escenario para el conjunto santiagués.

El Compos ha quedado encuadrado en el Grupo I, con el resto de equipos gallegos, asturianos, cántabros y vascos. Una configuración que modifica la organización anterior y que se impuso en la votación entre clubes a la otra opción que más fuerza había cobrado en las últimas semanas, que situaba al club picheleiro junto a los equipos de Castilla y León.

La principal novedad de la configuración aprobada será la presencia del fútbol vasco. Un total de siete equipos de Euskadi compartirán grupo con la esedé: SD Amorebieta, Sestao River, SD Gernika, CD Basconia, Portugalete, Eibar B y Deportivo Alavés B.

La inclusión de estos clubes devuelve al Compos a un escenario inédito en los últimos quince años. Según Historia Compos, la última vez que los blanquiazules coincidieron con entidades del País Vasco en la liga regular fue en la 2009/10, en Segunda División B. En aquella campaña, los compostelanistas compartieron grupo con Alavés, Eibar, Barakaldo y Sestao River.

Además de desplazarse hasta territorio vasco, el cuadro compostelano tendrá que enfrentarse a los asturianos Marino de Luanco, Real Oviedo Vetusta y UD Llanera, y a los cántabros Rayo Cantabria y RS Gimnástica.

Cinco derbis autonómicos

Un año más, Galicia volverá a tener un peso importante en el Grupo I de Segunda Federación. Con seis equipos, la comunidad gallega será la segunda región más representada de la categoría, solo por detrás del País Vasco.

En total, el Compostela disputará cinco derbis regionales ante Bergantiños, Coruxo, Arosa, Ourense CF y Arenteiro. No obstante, la presencia de todos los equipos gallegos parece no estar plenamente asegurada, ya que tanto Ourense como Arenteiro atraviesan semanas de incertidumbre debido a problemas económicos, los cuales han suscitado dudas sobre su presencia en la competición.

Ascensos y permanencia

Además, el Grupo I contará con la presencia de cinco equipos filiales —Alavés B, Eibar B, Basconia, Real Oviedo Vetusta y Rayo Cantabria—, cinco recién ascendidos —Compos, Llanera, Arosa, Portugalete y Gimnástica— y dos descendidos desde Primera Federación —Ourense y Arenteiro—.

Cabe recordar que el formato de competición contempla un ascenso directo a Primera RFEF, mientras que los clasificados entre la segunda y la quinta posición disputarán la promoción de ascenso. La lucha por la permanencia mantiene también la misma configuración. Los conjuntos que terminen entre el decimocuarto y el decimoctavo puesto descenderán directamente, a diferencia del decimotercer clasificado que disputará un playout por la salvación.

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En definitiva, el Compostela vuelve a una Segunda Federación renovada. Únicamente seis rivales repiten respecto al grupo de la campaña 2024/25, que significó el descenso de la esedé a Tercera RFEF. Una reorganización que se presenta exigente desde la primera jornada, con varios viejos conocidos, largos desplazamientos a Euskadi y la presencia de clubes históricos del fútbol español.