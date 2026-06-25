El Compostela acelera en la búsqueda de un director deportivo para planificar su regreso a Segunda Federación

La SD Compostela no pierde el tiempo y ya prepara su temporada de regreso a Segunda Federación. Según ha adelantado la Cadena SER, la entidad picheleira trabaja en la contratación de un nuevo director deportivo. Un nombramiento que podría hacerse oficial en los próximos días y que marcará el rumbo del proyecto blanquiazul de cara al próximo curso.

La incorporación del director deportivo supondría además una reorganización en el organigrama deportivo del club. Durante la temporada 2025/26, las funciones de captación recayeron en Secho Martínez, que además de dirigir a la esedé desde el banquillo contó con total autonomía para acometer fichajes y realizar renovaciones.

Secho Martínez en un entrenamiento del Compostela. / Jesús Prieto

Ahora, con el salto de categoría, el Compos opta por incorporar un responsable específico en este campo que lidere la gestión del área deportiva. El elegido tendrá bastante trabajo por delante en un verano marcado por el ascenso y por el aumento de la exigencia. El nuevo director deportivo deberá confeccionar la plantilla, efectuar contrataciones y tramitar posibles salidas.

Primera decisión: la continuidad de Secho

Nada más llegar tendrá que tomar su primera gran decisión: el futuro de Secho Martínez. Por lo tanto, el nuevo director deportivo será el encargado de dictaminar quién será el técnico del Compostela en su temporada de regreso a Segunda Federación.

El preparador sonense, que llegó en el mes de marzo del 2025, logró el ansiado ascenso después de una campaña marcada por la exigencia y por una segunda vuelta irregular. Secho consiguió levantar al grupo tras la pérdida del liderato y confirmó en un difícil playoff el regreso a la cuarta categoría del fútbol español. Los resultados lo avalan frente a las dudas que surgieron en torno al juego del equipo y ante la caída del rendimiento a partir del mes de enero.

Pese a todo y aunque diferentes fuentes apuntan a que la decisión también contará con la participación del propio club, el Compos pretende que sea el nuevo responsable deportivo el que asuma el nombramiento del técnico. Así, la llegada del director deportivo activará la planificación de la temporada 2026/27 y decidirá si Secho Martínez sigue siendo el líder del equipo en su vuelta a Segunda Federación.