CICLISMO
La compostelana Alejandra Neira arrasa en Sabiñánigo y revalida el título de campeona de España júnior
La santiaguesa conquistó su segundo oro nacional consecutivo tras superar a Ane Zubeldia y Lidia Castro
Alejandra Neira no para de cosechar logros. La ciclista compostelana revalidó el título de campeona de España de contrarreloj júnior al imponerse con absoluta autoridad en Sabiñánigo en la prueba inaugural del Nacional de Carretera Élite-Sub23-Junior.
La corredora picheleira finalizó los 18,6 kilómetros del recorrido en un registro final de 26:41. Este tiempo refleja su superioridad respecto al resto de competidores. Aventajó en un minuto y 34 segundos a Ane Zubeldia, y en un minuto y 43 segundos a Lidia Castro, tercera.
Por su parte, la nedense Inés Santalla terminó la prueba en séptima posición con una marca de 29:00.
Pese al gran margen obtenido en meta, la gallega tuvo que remar mucho para confirmar el triunfo. Alejandra se mostró fatigada en el tramo más exigente de la crono, donde acusó el cansancio acumulado. Pero el desgaste físico no impidió que la ciclista de Sar volviese a alzarse con la victoria.
Las claves de la carrera
Una vez finalizada la prueba, la campeona reconoció que el tramo inicial le exigió más de lo previsto: «En la primera parte no tenía las mejores sensaciones, pero tras girar después del repecho tenía dos previsiones: una normal y una súper. He podido ir en la súper, así que estoy muy contenta».
Finalmente, la gran favorita no dio el brazo a torcer y completó una actuación prácticamente perfecta. Neira siguió el plan ideado por su entrenador Nico Cadet, el seleccionador gallego Jacobo Ucha y el mecánico Pablo Alfaya, que pasaba por medir esfuerzos en la primera mitad de recorrido y marcar las diferencias en la parte clave. Y el plan salió a la perfección.
Con 18 años recién cumplidos, la compostelana atraviesa un momento extraordinario. Desde que en abril se oficializó su fichaje por Movistar Team, Neira no ha parado de sumar triunfos. La victoria en Sabiñánigo se une a un curso plagado de éxitos nacionales e internacionales.
Ahora, en el Campeonato de España de Carretera Élite-Sub23-Junior by Tu Provincia Huesca la Magia, la ciclista picheleira consigue su segundo oro júnior en contrarreloj en su segundo año en la categoría después de vencer en Granada en el 2025. Un palmarés que podría ser ampliado a lo largo del fin de semana, ya que la aventura de Alejandra en el Nacional todavía no ha terminado.
La corredora santiaguesa volverá a competir este viernes en la prueba en línea júnior que arrancará a las 10.00 horas y podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Ciclismo, al igual que todas las pruebas. Cuando concluya su participación en Sabiñánigo, Neira pondrá rumbo a Santiago para asistir el domingo a la Eurovelo.
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