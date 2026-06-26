Alejandra Neira se proclama campeona de España en ruta gracias a una nueva exhición

Alejandra Neira volvió a dar una clase magistral de ciclismo en los Campeonatos de España de Sabiñánigo (Huesca). La ciclista gallega cosechó su segundo oro en poco más de 24 horas luego de coronar en la contrarreloj el jueves y hacer lo propio en la prueba en línea en el día de hoy. Atacó en la subida a meta y dejó a la valenciana Gemma Toledo, segunda, y a la catalana Lluna Jiménez, tercera, sin opciones reales de victoria.

Aunque finalmente la compostelana gozó de una ventaja de más de un minuto, el triunfo se fraguó lentamente. Al igual que ocurrió en la crono, Neira tiró de paciencia para gestionar el tramo inicial del recorrido y terminó por decidir el título en los momentos clave.

Todas las carreras en línea del Nacional se desarrollan en torno a un circuito de 26,5 kilómetros. En el caso de la categoría júnior femenina, las corredoras completaron tres vueltas a este recorrido. La singularidad del terreno influenció la estrategia de la picheleira que justo antes del segundo paso por meta abrió hueco en cabeza de carrera junto a Toledo y Lidia Castro (Castilla y León).

Sin embargo, el grupo de escapadas no se puso de acuerdo a la hora de tirar y vio como Naxara Odriozola (Euskadi) y Lluna Jiménez se reincorporaban a la lucha por las medallas. La pelea en el liderato provocó que el pelotón rebajase la renta por debajo de los treinta segundos.

En ese momento, cuando las fuerzas parecían igualarse, Alejandra lo volvió a hacer. La santiaguesa cambió de ritmo en la última subida y se marchó en solitario directa hacia la victoria. Neira desató todo su ritmo para dejar a más de un minuto al resto de las escapadas en una distancia de apenas dos kilómetros.

Alejandra Neira corona la última subida de la prueba en ruta del Campeonato de España júnior. / Real Federación Española de Ciclismo

Lluna Jiménez y Gemma Toledo lanzaron su última intentona en busca de capturar a la corredora gallega. Una tentativa que se topó con una inconmesurable Neira que ascendió a un ritmo de campeona para sentenciar la prueba.

Finalmente, Alejandra Neira cruzó la línea de meta en primera posición con un tiempo de 02:12:46, mientras que Gemma Toledo (+01:26) y Lluna Jiménez (+01:29) completaron el podio del Campeonato de España en ruta júnior.

De Sabiñánigo a la Eurovelo

«Ahora mismo no me lo creo. Intenté reventar la carrera en la subida y estaba haciendo daño. Estoy contentísima de haber llegado en solitario. Ha sido un fin de semana redondo, no puedo estar más contenta», señaló la nueva campeona de España tras finalizar la carrera.

La compostelana también analizó sus objetivos próximos: «Ahora toca acabar la temporada júnior a lo grande y dar un salto enorme al Movistar Team, que todavía no me lo creo».

Neira abandona Sabiñánigo con dos medallas de oro y como uno de las sensaciones de los Campeonatos de España de ciclismo. Ahora, emprende su camino de vuelta a Santiago donde participará en la Eurovelo Compostela. La flamante bicampeona estatal estará mañana sábado a las 20.30 horas en el Hotel NH Obradoiro, en un coloquio junto a nombres ilustres del ciclismo como Manuel Zeferino, Chechu Rubiera, Álvaro Pino, Suso Blanco Villar o Lorena Patiño.