El Compostela anuncia la incorporación de Borja Yebra como nuevo director deportivo

Borja Yebra González (Chantada, 1983) será el encargado de liderar el proyecto de la SD Compostela en su temporada de regreso a Segunda Federación. El exjugador se convierte en el nuevo director deportivo de la entidad y será el encargado de confeccionar la plantilla del conjunto blanquiazul de cara al próximo curso.

Yebra llega a la disciplina compostelanista después de siete años como delegado en Galicia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Como jugador disputó más de 400 encuentros y cuenta con experiencia en CD Ourense, Universidad de Las Palmas, Atlético Ciudad, Guadalajara, Marbella, Boiro e Coruxo.

A sus 46 años, el chantadino da el salto a la dirección deportiva de la mano del Compostela. Liderará al cuadro picheleiro en su regreso a Segunda RFEF. Su llegada, además, abre el periodo de configuración de la nueva campaña tras el ascenso. Yebra asumirá la responsabilidad de los fichajes y de las posibles salidas, además de decidir el futuro del banquillo compostelanista.