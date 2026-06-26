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El Compostela anuncia la incorporación de Borja Yebra como nuevo director deportivo

El chantandino liderará el proyecto de la entidad blanquiazul en su regreso a Segunda Federación

Borja Yebra, nuevo director deportivo del Compostela.

Borja Yebra, nuevo director deportivo del Compostela. / Cedida

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Pablo Martínez

Santiago

Borja Yebra González (Chantada, 1983) será el encargado de liderar el proyecto de la SD Compostela en su temporada de regreso a Segunda Federación. El exjugador se convierte en el nuevo director deportivo de la entidad y será el encargado de confeccionar la plantilla del conjunto blanquiazul de cara al próximo curso.

Yebra llega a la disciplina compostelanista después de siete años como delegado en Galicia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Como jugador disputó más de 400 encuentros y cuenta con experiencia en CD Ourense, Universidad de Las Palmas, Atlético Ciudad, Guadalajara, Marbella, Boiro e Coruxo.

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A sus 46 años, el chantadino da el salto a la dirección deportiva de la mano del Compostela. Liderará al cuadro picheleiro en su regreso a Segunda RFEF. Su llegada, además, abre el periodo de configuración de la nueva campaña tras el ascenso. Yebra asumirá la responsabilidad de los fichajes y de las posibles salidas, además de decidir el futuro del banquillo compostelanista.

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