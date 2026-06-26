Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IDISVisita León XIVTerremoto VenezuelaJosé Ángel VilasSeguridade Santiago
instagram

Mundial 2026

España decide su cruce en las eliminatorias del Mundial 2026 ante Uruguay: horario y dónde ver el partido

La selección española finaliza la fase de grupos del torneo ante 'La Celeste' de Marcelo Bielsa

Los jugadores de la selección española celebran un gol ante Arabia Saudí.

Los jugadores de la selección española celebran un gol ante Arabia Saudí. / Lavandeira Jr / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

España se juega ante Uruguay su cruce en las eliminatorias del Mundial 2026. Un partido con el que la selección española finaliza la fase de grupos tras el sorprendente empate ante Cabo Verde y la contundente victoria sobre Arabia Saudí.

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España. / Lavandeira jr / EFE

Posibles cruces de España en las eliminatorias del Mundial 2026

Y es que de ganar ante el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, el cual necesita sí o sí el triunfo ante la selección española si quiere confirmar su continuidad en el torneo, y Cabo Verde no vence a Arabia Saudí por al menos de cinco goles de diferencia, los pupilos de Luis de la Fuente pasarían como primeros del grupo H y se enfrentarían en dieciseisavos a la segunda clasificada del grupo J, que solo pueden ser Austria o Argelia.

En caso de que España empate ante Uruguay y Cabo Verde gane a Arabia Saudí por cinco goles de diferencia o más o los jugadores de La Roja pierdan ante La Celeste y Cabo Verde no se imponga ante Arabia Saudí, la selección española pasaría a las eliminatorias del Mundial 2026 como segunda del grupo H y, por tanto, debería enfrentarse a la primera del grupo J, puesto que Argentina ya tiene en su haber.

En el supuesto de que España pierda ante Uruguay y Cabo Verde se imponga a Arabia Saudí, España terminaría como tercera de grupo y se enfrentaría a la primera selección de los grupos A —con México ya confirmada—, G —en disputa entre Egipto, Bélgica e Irán— o L —Inglaterra, Croacia y Ghana aspiran a ello—.

Horario y dónde ver el España-Uruguay

El último partido de la fase de grupos de la selección española tendrá lugar a partir de las 02.00 horas de la madrugada del viernes al sábado en el estadio Akron de Guadalajara (México).

Un partido que se podrá seguir en directo a través del canal principal de Televisión Española (TVE), La 1, y su plataforma de streaming RTVE Play.

Noticias relacionadas

Además, podrán verlo los clientes de Movistar Plus+ y aquellos de DAZN que tengan contratado el paquete Premium o hayan hecho un pago único de 19,99 euros para ver todo el Mundial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La subasta de 34 viviendas de Palmeira desata pasiones entre veraneantes e inversores: 'Ese residencial es un chollo
  2. Subastan 34 viviendas de una urbanización de Palmeira, a 250 metros de la playa, desde cien mil euros
  3. De destinos vacacionales a vuelos transcontinentales: la metamorfosis del Aeropuerto de Santiago
  4. Prime Video confirma la segunda parte de la película más vista del año: rodada en Galicia y con Mario Casas y Luis Zahera haciendo de espías
  5. Crisis en las orquestas gallegas, denuncian desamparo administrativo y fuga de talento: «A este sector le queda muy poco tiempo»
  6. El último sastre artesano de Santiago: Fernando Freire, guardián de un oficio centenario
  7. Fiestas del barrio de San Pedro en Santiago: del 'punk pop' de Fuego Lolita al pregón de Nathalie Budiño y Sandra Garrido
  8. Tres focos de incendio en el entorno de Sar apuntan a un origen intencionado

La inquietante venta de Nico Paz del Real Madrid al Como o cómo pasar de gastar 9 millones a ingresar 60 con una maniobra contable

La inquietante venta de Nico Paz del Real Madrid al Como o cómo pasar de gastar 9 millones a ingresar 60 con una maniobra contable

Fallece un camionero por una posible indisposición en la AP-53 a su paso por Vedra

Fallece un camionero por una posible indisposición en la AP-53 a su paso por Vedra

Amicos derruba a barreira lingüística para facilitar a inserción laboral de migrantes

Amicos derruba a barreira lingüística para facilitar a inserción laboral de migrantes

Los sindicatos tachan de «insuficiente» el Observatorio de Prezos del sector primario propuesto por la Xunta y reclaman cambios en la Ley de Cadena Alimentaria

Los sindicatos tachan de «insuficiente» el Observatorio de Prezos del sector primario propuesto por la Xunta y reclaman cambios en la Ley de Cadena Alimentaria

Lorenzana defiende una minería que genere industria y empleo: “Galicia no debe ser un territorio extractivo”

Lorenzana defiende una minería que genere industria y empleo: “Galicia no debe ser un territorio extractivo”

Renfe oferta más de 935.000 plazas en Galicia para viajar en sus trenes este verano

Renfe oferta más de 935.000 plazas en Galicia para viajar en sus trenes este verano

Posible cisma en la Iglesia Católica

Tracking Pixel Contents