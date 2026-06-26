Mundial 2026
España decide su cruce en las eliminatorias del Mundial 2026 ante Uruguay: horario y dónde ver el partido
La selección española finaliza la fase de grupos del torneo ante 'La Celeste' de Marcelo Bielsa
España se juega ante Uruguay su cruce en las eliminatorias del Mundial 2026. Un partido con el que la selección española finaliza la fase de grupos tras el sorprendente empate ante Cabo Verde y la contundente victoria sobre Arabia Saudí.
Posibles cruces de España en las eliminatorias del Mundial 2026
Y es que de ganar ante el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, el cual necesita sí o sí el triunfo ante la selección española si quiere confirmar su continuidad en el torneo, y Cabo Verde no vence a Arabia Saudí por al menos de cinco goles de diferencia, los pupilos de Luis de la Fuente pasarían como primeros del grupo H y se enfrentarían en dieciseisavos a la segunda clasificada del grupo J, que solo pueden ser Austria o Argelia.
En caso de que España empate ante Uruguay y Cabo Verde gane a Arabia Saudí por cinco goles de diferencia o más o los jugadores de La Roja pierdan ante La Celeste y Cabo Verde no se imponga ante Arabia Saudí, la selección española pasaría a las eliminatorias del Mundial 2026 como segunda del grupo H y, por tanto, debería enfrentarse a la primera del grupo J, puesto que Argentina ya tiene en su haber.
En el supuesto de que España pierda ante Uruguay y Cabo Verde se imponga a Arabia Saudí, España terminaría como tercera de grupo y se enfrentaría a la primera selección de los grupos A —con México ya confirmada—, G —en disputa entre Egipto, Bélgica e Irán— o L —Inglaterra, Croacia y Ghana aspiran a ello—.
Horario y dónde ver el España-Uruguay
El último partido de la fase de grupos de la selección española tendrá lugar a partir de las 02.00 horas de la madrugada del viernes al sábado en el estadio Akron de Guadalajara (México).
Un partido que se podrá seguir en directo a través del canal principal de Televisión Española (TVE), La 1, y su plataforma de streaming RTVE Play.
Además, podrán verlo los clientes de Movistar Plus+ y aquellos de DAZN que tengan contratado el paquete Premium o hayan hecho un pago único de 19,99 euros para ver todo el Mundial.
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