La EuroVelo Compostela calienta motores con una feria ciclista y una gincana infantil antes de reunir a 1.600 personas

La II Marcha Cicloturista EuroVelo Compostela arrancó este sábado su programa de actividades con la celebración de una feria ciclista en la avenida de Xoán XXIII, lugar desde el que partirán mañana más de 1.600 pedaleros a las 9.00 horas.

En la víspera de la gran cita, cientos de personas no han podido reprimir sus ganas de ciclismo y han decidido acercarse hasta los diferentes stands y casetas instaladas por empresas vinculadas con el mundo de la bicicleta en el Campus Norte. Muchos también han aprovechado para recoger sus dorsales y ultimar los preparativos de cara a la prueba de este domingo. La jornada, además, contó con una gincana infantil para niños y niñas menores de quince años que llenó de ambiente Xoán XIII y ejerció como pregonero del evento.

La segunda edición de la marcha vivirá mañana su gran día con la participación de más de 1.600 ciclistas. Entre el inmenso pelotón destaca la asistencia de la flamante bicampeona de España júnior, Alejandra Neira, la cual lucirá el dorsal número uno, además de un extenso catálogo de ilustres exciclistas y referentes del deporte como Álvaro Pino, Suso Blanco Villar, Chechu Rubiera, José Manuel Oliveira, Álex Marque, Manuel Zeferino o Lorena Patiño. Algunos de ellos también se apuntaron a la previa y participaron hoy en un coloquio en el NH Obradoiro que fue moderado por el periodista Terio Carrera.

Itinerarios y servicios

La iniciativa de la EuroVelo Compostela nació el año pasado gracias a la unión de siete equipos de la capital gallega —BTT Ultreia, Club Ciclista Compostelano, OliveiraBike, Clube Ciclista San Lázaro, Club Ciclista Botafumeiro, Noitebra F.C. y Os Escaravellos— que tomaron como referencia la infraestructura de la EuroVelo 3, conocida como la Ruta de los Peregrinos.

En esta segunda entrega la organización ha querido abrir el abanico de posibilidades a sus asistentes, ofreciendo dos recorridos adaptados a diferentes niveles. La primera opción, que contempla una distancia de 56 kilómetros y 1.000 metros de desnivel acumulado, está diseñado para los pedaleros que busquen imponer un ritmo más asequible. El segundo, de 97 kilómetros, va dirigido a ciclistas acostumbrados a largas distancias en carretera. Una posibilidad de elección que permite la participación de diferentes perfiles.

Un participante de la gincana infantil de la EuroVelo realiza un movimiento con su bicicleta. / Jesús Prieto

Ambos itinerarios saldrán de la avenida Xoán XXIII a las 9.00 horas para atravesar las calzadas de los municipios de Boqueixón, Touro, Arzúa y O Pino antes de regresar a la zona vieja de Santiago.

Todos los participantes dispondrán de servicio de duchas, aparcamiento y una bolsa de corredor, mientras que entre todos los que tomen la salida, la organización sorteará dos bicicletas de primera categoría —valoradas en 8.000 euros cada una—. A todo esto, en esta edición, hay que sumarle la naturaleza solidaria del evento, dado que parte del dinero de la inscripción será donado a la Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, Parkinson e Ela.