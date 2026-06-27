Máximo Quiles ejerce de líder y se hace con la pole en Assen

El líder del mundial de Moto3 no hizo concesiones en la sesión de clasificación del Gran Premio de Países Bajos. El piloto del Aspar Team tiró de galones y en una ajustada última vuelta con todos los favoritos en liza se hizo con el mejor crono y partirá primero en la parrilla por segunda vez esta temporada. El australiano Joel Kelso y el español Brian Uriarte completaron el Top-3 de la jornada. El segundo de la general del campeonato, Álvaro Carpe, sufrió problemas en el tramo final y finalizó como octava clasificado.

Casey O'Gorman, Scott Ogden, Veda Pratama y Matteo Bertelle fueron los cuatro pilotos que consiguieron el pase a la Q2 para luchar por la pole, tras una disputada primera tanda en la que el irlandés del Sic58 sorprendión con un último giro de nivel para superar a sus rivales y acceder como primero de este cuarteto.

Con altas temperaturas y muchos nervios se puso en marcha la Q2. Como ya sucedió en el anterior Gran Premio, los protagonistas saltaron a pista muy lentos, midiéndose unos a otros en busca de una buena rueda y, de paso, de no hacer concesiones.

La primera referencia la puso en la tabla de tiempos el australiano Joel Kelso con 1:40.559, mientras que Máximo Quiles, líder del Mundial, arrancaba algo rezagado, fuera del Top-10. Pratama, lanzado desde la Q2, se situaba a la zaga de Kelso, con Álvaro Carpe, el hombre del viernes, situado también en el Top-3.

Antes de alcanzar el ecuador de la sesión. Quiles empezaba su progresión y se marchaba al primer paso por boxes instalado en la quinta plaza a 0.3 del líder.

Quedaba mucho por delante y el primero en sorprender era Brian Uriarte que marcaba una nueva referencia con 1:40.430. Por detrás, Pratama se pegaba a Rueda de Álvaro Carpe e incluso lo superaba, como si de modo carrera se tratara. O'Gorman se metá también en esa batalla en la que también se encontraba Uriarte. En esa vuelta era el rookie español el que salía beneficiado, manteniendo su primera plaza, al no mejorar ninguno de los tres.

Batalla final

Pratama optó por colocarse a rueda del líder provisional en los últimos minutos, dispuesto a dar la sorpresa, aunque había muchos más frentes abiertos, con los favoritos pintando sus primeros parciales en rojo. Lo hacía Almansa, también Quiles y Kelso, mientras Carpe, tras un pequeño incidente en el que estuvo a punto de perder el control de la moto, decidió dar por cerrada su Q2.

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Con el reloj a cero y prácticamente todos mejorando, fue Máximo Quiles el que se llevó la victoria en esa batalla para conseguir su segunda pole de la temporada con 1:40.130. La segunda plaza fue para Kelso, mientras que Uriarte finalizó en tercera posición, siendo de nuevo el mejor rookie en parrilla.