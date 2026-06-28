Jódar, Sinner y Djokovic: Wimbledon arranca con una espectacular jornada

Todo preparado para el tercer Grand Slam del año. Este mismo lunes se disputan los primeros partidos del cuadro principal de Wimbledon; una jornada espectacular que reunirá a los mayores nombres de la modalidad masculina y femenina, como Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y Coco Gauff. Hasta ocho españoles jugarán en el día del pistoletazo de salida.

Uno de ellos es Rafa Jódar. El madrileño se ha apuntado a Wimbledon con el tiempo pisándole los talones, después de que se tuviera que bajar de los torneos previos de hierba por una lesión abdominal. El rendimiento que pueda dar Rafa en Londres es una total incógnita, y es que no ha jugado ni un solo partido como profesional en la superficie de hierba.

La mejor noticia es el rival contra el que tendrá que debutar: el británico Felix Gill. Un jugador de un nivel inferior al madrileño, que le permitirá coger ritmo sobre unas condiciones totalmente desconocidas para él. Eso sí, en hierba cualquier tenista se vuelve peligroso si tiene el día. Y enfrentarse a un tenista local nunca es agradable en la capital inglesa.

Jódar en el All England Club / Instagram

Además de Jódar, otros siete españoles se estrenarán en Wimbledon. Alejandro Davidovich jugará prácticamente sin descanso ante el verdugo de Sinner en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo. El malagueño aterriza en Londres con la moral alta, después de conquistar en Mallorca el primer título ATP de su carrera. La hierba siempre se le ha dado bien.

Los jóvenes Martín Landaluce y Dani Mérida, Pablo Carreño y Roberto Bautista son los españoles del cuadro masculino que también jugarán este lunes. Lo más destacado de estos partidos es el rival de Bautista, que será el brasileño Joao Fonseca. En el caso de Carreño, el asturiano buscará la primera victoria de su carrera en territorio londinense.

Alejandro Davidovich, campeón en Mallorca / X

En el cuadro femenino, Jéssica Bouzas y Sara Sorribes se estrenarán en la hierba del All England. La primera deberá defender un buen resultado en Londres, ya que el año pasado alcanzó los octavos de final. Por el otro lado, Sorribes volverá a jugar en Wimbledon después de dos años. En la anterior edición no pudo estar debido a su retirada temporal por cuestiones de salud mental.

Sinner y Djokovic, preparados

Jannik Sinner y Novak Djokovic iniciarán su andadura en Londres contra rivales asequibles. El italiano buscará espantar los fantasmas de Roland Garros y ganar por la vía rápida al serbio Miomir Kecmanovic, mientras que el serbio se verá las caras con el chino Yibing Wu. Otros jugadores como Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud o Andrey Rublev también buscarán el acceso a segunda ronda durante la jornada.

"Creo que estoy mejor preparado aquí que en Roland Garros. Además, jugar en hierba comparado con tierra batida requiere menos esfuerzo físico, y eso me ayuda. Siempre me ha encantado jugar en hierba, tengo una gran historia aquí en Wimbledon y eso me da confianza", aseguró Djokovic, que sueña con levantar su Grand Slam número 25 y sabe que en Londres puede tener oportunidades.

Fuente: Sport