Máximo Quiles consolida su liderato en Moto3 con una victoria crucial en el Gran Premio de Países Bajos

Máximo Quiles perdió varias carreras el año pasado en los últimos metros. Y esas 'derrotas' las ha convertido en victorias en 2026. Con la lograda en el Gran Premio de Países Bajos, ya son seis. Y su renta sobre el segundo clasificado justo cuando el Campeonato del Mundo de Moto3 está llegando a su ecuador, es ya de 90 puntos, casi cuatro carreras. Quiles ‘Killer’ ya es el piloto la historia con más puntos tras diez pruebas. Ya nadie pone en duda que salvo una desgracia, será el campeón esta temporada en la que está confirmando que es especial.

Peor suerte corrió en Assen Álvaro Carpe, el otro murciano de la parrilla. En la segunda vuelta, cuando marchaba cuarto tras ser octavo en parrilla, le tocó Morelli por detrás, se fue al suelo y le pasó por encima Cruces. Por suerte, la caída no tuvo consecuencias físicas para el de El Esparragal, pero sí deportivas. Volvió a la pista, pero con la cúpula de su KTM rota. Y pese a que intentó arañar algún punto, finalmente tuvo que abandonar con lágrimas en los ojos. Ahora ya le queda demasiado lejos Quiles en el Mundial.

En el Mundial hay dos circuitos especiales por su tradición y el ambiente en las gradas. Uno es Jerez y el otro es Assen, conocido como 'La Catedral'. Y Quiles ha ganado esta temporada en los dos, demostrando que es el más fuerte. En Holanda, donde partió desde la 'pole', solo durante unos metros no estuvo entre los tres primeros. Su principal rival fue David Almansa, aunque hubo pilotos que fueron saliendo y entrando de la lucha por el triunfo. Hakim Danish y Pratama intentaron poner en entredicho a los dos españoles, pero el murciano y el manchego eran los más rápidos.

Fue a ocho vueltas del final cuando empezó a clarificarse la carrera, que hasta ese momento había sido, como siempre un manicomio. Almansa y Quiles ya solo dejaron que Danish se les pegara durante una vuelta. El murciano recibió a cinco vueltas del final un aviso por superar los límites de la pista en tres ocasiones. Dos más le hubieran acarreado sanción. Pero el piloto del Team Aspar estaba muy seguro. Ya a cuatro giros del final se quedaron solo, cortándose el grupo trasero. El triunfo se iba a decidir en un mano a mano, pero Quiles decidió a dos vueltas del final que debía sacar ese as que se había guardado en la manga. Lo puso sobre el asfalto y se hizo con la victoria frente a un Almansa que se guardó el suyo en la última vuelta, pero el ritmo que impuso el líder del campeonato, un 'Killer' en toda la regla, le hizo desistir.

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"Me he encontrado cómodo durante la carrera y he guardado energía para el final", fijo Quiles nada más bajarse de su moto, para seguir apuntando que "cuando ha llegado el momento de apretar he visto que a Almansa le costaba un poquito seguirme la rueda. Iba muy rápido, pero en la última vuelta le ha costado un poco más", señaló.

Fuente: La Opinión de Murcia