Álex Cobo no seguirá en el Compostela la próxima temporada

Álex Cobo no continuará en la SD Compostela el próximo curso. El portero catalán anunció este lunes su desvinculación del club blanquiazul a través de un comunicado publicado en sus redes sociales en el que se despide de Santiago después de una campaña en la que fue totalmente indiscutible para Secho Martínez.

El guardameta fue el único futbolista de la plantilla que disputó los 40 partidos de la temporada, completando un total de 3.630 minutos en los que encajó 33 goles. Cobo se convirtió en un fijo bajo los palos y echó el cerrojo de un equipo que acabó certificando el ascenso gracias en buena parte a su solidez.

Álex Cobo, en un partido con el Compos. / Nacho Castaño

El catalán aterrizó la capital gallega el verano pasado procedente de la UD Ourense, con la que también había logrado subir a Segunda Federación en la campaña 2024/25. Sin embargo, optó por comenzar una nueva aventura en Santiago para terminar confirmando su cuarto ascenso a la categoría.

La primera baja de la nueva planificación

"Hoy me toca decir adiós a un club por el que lo di todo. Me voy tranquilo de haber jugado cada partido, haber defendido este escudo al máximo y de haber contribuido al ascenso del equipo", manifestó Cobo en un mensaje publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter) donde oficializa su marcha.

En su despedida, el meta confirma que la decisión de no continuar en el Compos ha sido del club: "Aunque el club haya decidido tomar otro rumbo, me quedo con lo conseguido".

Su compañero bajo los palos, Roi Graumann, también ha aprovechado para anunciar su marcha. Al igual que Cobo, con un mensaje en su cuenta de X, el jugador vigués confirmó que no seguirá en el Compostela: "Es momento de decir adiós. Me voy orgulloso de haberlo dejado todo en el día a día y con la espina de no poder demostrarlo".

El adiós de ambos metas no solo supone bajas de peso para la entidad picheleira, que pierde al jugador con más participación del pasado curso y a un gran trabajador en la sombra, sino que también evidencia que Borja Yebra ya ha comenzado a trabajar en la construcción del nuevo proyecto.

El nuevo director deportivo, anunciado hace apenas unos días, debe solucionar varias decisiones importantes como la continuidad o no de Secho Martínez en el banquillo, un asunto que a día de hoy todavía no tiene respuesta.

Donde sí parece haber una sentencia firme es en la portería. El Compostela ha decidido no seguir apostando por Álex Cobo, protagonista del ascenso tras disputar todos los encuentros posibles, y tampoco por Roi Graumann. Ahora deberá acudir al mercado para reforzar su meta de cara al regreso a Segunda Federación.