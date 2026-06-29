SD Compostela
El Compostela anuncia la salida de Secho Martínez y abre una nueva etapa en su banquillo
La nueva dirección deportiva encabezada por Borja Yebra apuesta por un cambio y prescinde de los servicios del entrenador sonense
La SD Compostela ha confirmado que Secho Martínez no seguirá en el banquillo blanquiazul. El técnico sonense abandona la capital gallega tras conseguir el ascenso a Segunda Federación y después de quince meses en el cargo.
La decisión se enmarca dentro de la reestructuración que parece haber impulsado el club tras la llegada de Borja Yebra a su parcela deportiva. El nuevo dirigente del Compos, avalado por la entidad, ha decidido realizar un cambio en el banquillo del equipo después de un curso marcado por la tensión que finalmente se saldó con la alegría de la promoción.
En el anuncio de su salida, el club ha querido agradecer a Secho por "su compromiso y esfuerzo" además de reconocer su trabajo "durante una temporada, en la que, después de once meses de arduo trabajo, se acabó logrando el deseado ascenso de categoría".
Una decisión que pone fin a la etapa del técnico en Santiago. Una aventura que comenzó en el mes de marzo de 2025, que sobrevivió a un descenso y que se termina luego de la consecución del objetivo. Con este movimiento, el Compostela cierra la etapa de Secho y abre un nuevo capítulo en su banquillo con el objetivo de sentar las bases de un proyecto renovado de cara al próximo curso.
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