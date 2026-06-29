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ATLETISMO

El compostelano Javi Cancela, oro en 100 metros de Master 35

El corredor santiagués se impuso en la final del Nacional al Aire Libre a Rubén Salinas (2º) y a Alberto Muñoz (3º) con una marca de 11.16

Completa el doblete estatal tras la victoria en 60 metros en Pista Cubierta

Rubén Salinas, Javi Cancela y Alberto Muñoz, en el podio.

Rubén Salinas, Javi Cancela y Alberto Muñoz, en el podio. / Cedida

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Pablo Martínez

Pablo Martínez

Santiago

El atleta santiagués Javi Cancela volvió a colgarse una medalla de oro en unos Campeonatos de España Máster. El corredor fue el más rápido en la prueba de 100 metros de M35, con un tiempo de 11.16, para subir a lo más alto del podio en las pruebas al Aire Libre que se disputaron este fin de semana en Madrid.

Según explica el propio Cancela, el triunfo tiene aún más valor por el nivel de los participantes. En su categoría, que agrupa a velocistas de entre 35 y 39 años, se dieron cita varios campeones de Europa, además de cuatro corredores que este año han logrado bajar los once segundos.

El nivel de los deportistas sumado a las incontrolables condiciones meteorológicas convirtieron la lucha por el oro en una cuestión milimétrica. Con un fuerte viento en contra, el picheleiro corrió los 100 metros en un tiempo de 11.16 segundos, lejos de su mejor registro, pero suficiente para colgarse la presea dorada.

Tiempos oficiales de la final de 100 metros M35.

Tiempos oficiales de la final de 100 metros M35. / RFEA

Una vez finalizada la prueba, Cancela reconoció que «fue una carrera espectacular. Me salió muy bien, aceleré muy fuerte y tuve una gran salida. Luego, con el viento en contra, no pudimos correr bien el final de la carrera».

Este logro enaltece una campaña que ya contaba con un primer puesto en un Campeonato de España. En el Nacional de Pista Cubierta, celebrado en Antequera en el mes de marzo, el santiagués venció en la modalidad de 60 metros de M35.

Javi Cancela, ayer, con su medalla de oro.

Javi Cancela, ayer, con su medalla de oro. / Cedida

Ahora, en Madrid, Javi repite la gesta en la prueba reina del atletismo. El podio, además, tuvo los mismos protagonistas que su triunfo en tierras andaluzas. Junto a Cancela volvieron a subir al cajón Alberto Muñoz (3º) y Rubén Salinas (2º), este último campeón de España de 100 y 200 metros el pasado año.

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«Es mi primer oro en los 100 metros y se une al de los 60. Está siendo un año redondo. Estoy superfeliz por el nivel que había y he podido disfrutar mucho de la competición», señaló Cancela, que sigue agrandando su palmarés.

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