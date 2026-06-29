REAL MADRID
Enrique Riquelme crea una plataforma de oposición a Florentino Pérez
El empresario argumenta la necesidad de "defender los derechos de los socios del Real Madrid ante las próximas decisiones institucionales"
Tres semanas después de perder las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme ha reaparecido para anunciar la creación de una plataforma de oposición a Florentino Pérez. El empresario alicantino, en un comunicado distribuido por el equipo que gestionó su campaña electoral, se apoya en la necesidad de "defender los derechos de los socios del Real Madrid ante las próximas decisiones institucionales" para explicar su movimiento.
Aunque Riquelme perdió las elecciones celebradas el 7 de junio, algo que él mismo daba por descontado, el volumen de votos que recibió le ha animado a permanecer como un agente activo en la vida institucional del club. Un tercio de los socios del Real Madrid que acudieron a las urnas confiaron en su proyecto, que ahora se transforma en plataforma de oposición.
El que fue local electoral del candidato, en la calle Rafael Salgado, a las puertas del Bernabéu, se transformará en la sede física de un proyecto que quiere convertir en "un punto de encuentro para socios y madridistas que desean reforzar su papel dentro del club, compartir diagnósticos sobre los retos del presente, del futuro, y trasladar propuestas útiles en defensa del socio, de la identidad del Real Madrid y de sus valores".
La venta del Real Madrid
La propuesta de Florentino Pérez de vender una parte del negocio del Real Madrid, que se vehiculará en una próxima asamblea extraordinaria y un posterior referéndum, será el argumento sobre el que pivotará la oposición de Riquelme, quien de facto declara con este anuncio su intención de volver a presentarse a unas futuras elecciones y llegar a ser presidente del club blanco.
"El propósito no es abrir un espacio de confrontación, sino impulsar una conversación útil, rigurosa y constructiva sobre el presente y el futuro del Real Madrid", defiende el dueño del equipo Cox, que defiende que su plataforma es plenamente compatible "con la defensa del prestigio del club, con el respeto a sus órganos de gobierno y con los valores de integridad, transparencia, responsabilidad y neutralidad que el propio Real Madrid recoge en su código ético".
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Fuente: El Periódico
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