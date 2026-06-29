El Obradoiro acelera la planificación de su regreso a ACB con siete nuevos anuncios

El Monbus Obradoiro ha regresado de las vacaciones con las ideas claras. La entidad compostelana ha roto el silencio de las últimas semanas con un anuncio múltiple en el que ha confirmado la identidad de las primeras piezas del nuevo proyecto para el próximo curso en la Liga Endesa.

Más de un mes y medio después de confirmar su ascenso a ACB, el Obra ha confirmado la continuidad de cinco jugadores: Alex Barcello, Sergi Quintela, Yunio Barrueta, Felipe dos Anjos, Alejandro Galán, Diogo Brito y Olle Lundqvist.

El club santiagués se asegura la columna vertebral del equipo que logró el ascenso, además de un Olle Lundqvist (Suecia, 1999) que no consiguió ser relevante la temporada pasada debido a las lesiones. El sueco, que aterrizó en la capital gallega el pasado verano desde el Leyma Coruña y que tiene experiencia en Liga Endesa, cuenta con la confianza plena de Diego Epifanio y seguirá en el Obra.

La incógnita respecto a Lunqvist, debido a su inactividad prolongada, contrasta con los otros cuatro jugadores. Barcello, Quintela, Dos Anjos, Galán y Barrueta contaron con un peso específico en la magnífica temporada del conjunto picheleiro y su continuidad entraba dentro de los planes del obradoirismo.

La primera confirmación llegó con la renovación de Alex Barcello (Phoenix, 1998). El norteamericano seguirá defendiendo los colores del Obradoiro después de una gran campaña en la que se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo.

Minutos después, el club oficializó la renovación del capitán Sergi Quintela (Lugo, 1996). El escolta cumplirá su tercer año en la capital gallega y liderará al equipo en su regreso a ACB.

Sergi Quintela. / Obradoiro CAB

La encadenación de anuncios dio paso a Yunio Barrueta (Cuba, 1993), cuya capacidad anotadora desde el perímetro le convierte en un recurso de mucha utilidad para Diego Epifanio. El triplista cubano, que pasó sin suerte por la ACB con el Leyma Coruña, afronta su segunda oportunidad en la máxima categoría del baloncesto español.

El cuarto comunicado tuvo como protagonista al pívot Felipe dos Anjos (Sao Paulo, 1998) que continuará en el Obradoiro después de un año en el que se afianzó como el líder interior de los santiagueses gracias, en parte, a su gran conexión con Alejandro Galán (Badajoz, 1999). El ala-pívot protagonizó la penúltima renovación de la mañana, en la que se confirmaba que cumplirá su tercera temporada como obradoirista luego de que se consolidase como una de las revelaciones del curso pasado.

Diogo Brito (Portugal, 1997) cerró la batería de renovaciones. El portugués se erigió como el gran actor secundario del ascenso y, con sus puntos y partidos decisivos, se ha ganado el derecho a debutar en Primera División con el club gallego.

En definitiva, el Obradoiro empieza a dibujar la que será su temporada de regreso a ACB. El conjunto dirigido por Diego Epifanio asegura la continuidad de siete jugadores, mientras sigue oteando el mercado en busca de nueva incorporaciones. Con este múltiple anuncio, la entidad picheleira inaugura un verano que se presume muy movido y que será vital en las aspiraciones del cuadro compostelana en su vuelta a la élite.