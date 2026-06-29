Suso Blanco Villar: "En Galicia falta un ciclista que sea un referente que despunte"

Suso Blanco Villar es uno de los ciclistas gallegos más laureados. Después de bajarse de la bicicleta siguió ligado al deporte del pedal como director. En la actualidad empuña el volante del OdL Team con ilusión y ambición, repartidas a partes iguales, y con la vista puesta en el crecimiento de un equipo que trata de formar una familia reuniendo las sensibilidades tanto de su plantilla como de sus patrocinadores, sobre todo la empresa instalada en Valga con Juan Castaño al frente.

¿Cómo definirías a tu equipo?

Es un equipo que crece poco a poco, que tiene ilusión. Gracias a los patrones que tenemos, como OdL o Lasal, pero sobre todo OdL, y a otros colaboradores que tenemos más pequeños, es posible este proyecto. La idea es seguir creciendo. Hay que tener en cuenta que el OdL Team es uno de los equipos de España que más secciones tiene, con ciclismo femenino, ciclismo adaptado y el ciclismo masculino Elite y sub23. Las chicas consiguieron varias carreras importantes, con la bielorrusa Yelizaveta Sklyarova y está marcando una línea. Empezaron desde el principio de año ya en la carrera de El Salvador, en donde tuvieron una buena actuación con el maillot de la regularidad. Están haciendo un buen calendario con varios triunfos importantes y van a hacer la Volta a Portugal. Están haciendo una gran temporada. El equipo de ciclismo adaptado igual, logra victorias en todos los lados a los que va tanto en España como en Portugal. Y es verdad que el apartado masculino de Élite y sub23 es mucho más difícil porque hay más equipos, más competitividad, muchos más corredores, las carreras son mucho más duras y los equipos se potenciaron tanto, tanto, tanto que estar ahí en la pomada es muy importante. Y estamos ahí. Eso quiere decir que estamos luchando, peleando por la victoria, como la que conseguimos con el jovencísimo colombiano Santi Agüero. Y asi vamos a continuar intentándolo en lo que quede de temporada.

El OdL es uno de los equipos de toda España que más secciones tiene". Suso Blanco Villar — Director deportivo del OdL Team

¿Cómo calificarías la campaña que está haciendo el equipo?

Creo que es una temporada bastante regular, sí es verdad que hicimos varios podios y ahora ya conseguimos con el equipo masculino un primer puesto. Estamos luchando, estamos en la pelea en la mayoría de las carreras. Conseguimos meternos entre los diez primeros equipos de la Copa de España, que es un objetivo importante. Ahora mismo estamos disputando la clasificación general del ranking nacional, que el año pasado se ganó. Está siendo una temporada bastante regular. Estamos en la pelea y seguiremos intentándolo hasta el final.

¿Como ves el nivel del pelotón en este año?

Los equipos siempre se refuerzan. Antes había dos o tres equipos referentes y hoy hay más, hoy hay a lo mejor siete u ocho equipos que todos se refuerzan, todos ellos tienen dos o tres corredores para disputar las carreras como referentes donde antes a lo mejor tenían uno. Hay mas equilibrio y más competitividad. La cosa quizá está más igualada por lo que es más difícil conseguir las victorias. Sí es una carrera más o menos plana, puedes ganarla si tienes un sprinter que puede tener esa facilidad para alcanzar la victoria, sí es un escalador en una etapa de montaña también, pero si tienes corredores completos que no son sprinters natos ni escaladores pero están ahí, al no tener un especialista en esas modalidades vas a estar ahí pero es mucho más difícil.

¿Y los equipos gallegos?

Creo que hay bastante equilíbrio entre los dos o tres referentes que estamos ahí. Hay cuatro equipos gallegos en el ranking de la Copa de España entre los diez primeros, Cortizo, Froiz, Rías Baixas y nosotros. Somos los cuatro que estamos ahí de los siete u ocho equipos que hay. Galicia tiene una afición al ciclismo muy grande y en esta categoría tiene equipos muy buenos y muy competitivos. De hecho en todas las carreras de carácter nacional siempre hay corredores de equipos gallegos sean de los nuestros o sean de cualquier otro de esos equipos. Ahora mismo, juntamente con el País Vasco, somos una comunidad bastante potente.

Galicia tiene afición al ciclismo y tuvo grandes corredores, ¿falta ahora un referente?

Siempre hubo grandísimos ciclistas en Galicia, desde Delio y los hermanos, Pino, yo mismo, Pereiro, mismamente David Blanco en Portugal, Ezequiel... Quizá ahora mismo en Galicia falta un ciclista que sea un referente que despunte, un corredor que ves que tiene vida. Está Carlos Canal en el Movistar, y hay otros que están corriendo también tanto en Portugal como en España. Creo que no hay un referente claro, como un candidato a una vuelta grande, una vuelta pequeña o etapas. Estamos pasando un pequeño bache, en ese sentido, de un ciclista que marque esa diferencia.

¿Qué te parece el calendario?

Antes en Galicia teníamos la Volta a Lugo, Volta a Ourense, Volta a Pontevedra, Volta á Coruña y hasta la Volta la Galicia, que este año creo que no va a salir. Es una pena porque Galicia siempre fue una tierra de mucha afición al ciclismo. Siempre hubo grandísimas vueltas, sin contar ya también los Tres Días de la Ascensión de mi época cuando pasé por el campo amateur que fue un año apenas… la Vuelta al Salnés. Fueron saliendo otras vueltas por España como puede ser Zamora, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Toledo, Salamanca... casi todas las regiones tienen vueltas y algunas de ellas más de una. Pero, después está como referente en lo más alto, por así decirlo, la Copa de España, que son diez pruebas de la máxima puntuación. Ganar alguna carrera de la Copa de España te da un prestigio enorme. Son un poco las pruebas referentes de los equipos para acaparar a los ciclistas con progresión. Tienen muchísima competitividad, son muy duras, hay mucho nivel y los equipos profesionales miran mucho este tipo de carreras. Lo peor es que la Copa de España está un poco al principio, en mayo termina, y a partir de ahí empiezan las vueltas. Hay corredores clasicómanos, pero cambia mucho en una vuelta. La regularidad durante varios días es muy importante. Yo también valoraría muchísimo los corredores completos que son capaces de soportar tres, cuatro o cinco días en esta categoría, porque eso quiere decir que tienen condiciones para soportar el calendario duro del campo profesional con vueltas exigentes con muchos kilómetros, normalmente muchas de ellas con cinco o seis días, sin contar las grandes. Realmente en las vueltas ves a los corredores que tienen capacidad para poder ser grandes profesionales.

¿Y cómo se ve Suso Blanco Villar en la actualidad?

Estoy disfrutando del ciclismo. A mi edad lo que quiero es disfrutar del ciclismo, no con tanta presión ni con tantos compromisos importantes Estoy en un equipo que está creciendo. A mí gustan los retos también y soy bastante ambicioso. Y me gusta sobre todo ver a estos chavales jóvenes con la ilusión de ser mañana profesionales. Es un poco mi idea. Poder ayudar a estos chavales a que en el día de mañana sean grandes ciclistas. Mi época ya pasó cuando era ciclista y cuando estuve como director profesional en el Xacobeo y anteriormente en el Beppi-Ovarense en Portugal, en 2004. Y después todos los años que estuve en el club de Padrón. Pero ahora me siento bien. Es verdad que a veces, por la ambición que tengo, quiero más, siempre quiero más y realmente hay muchas cosas que hay que pulir porque evidentemente es un equipo que no lleva muchos años en el ciclismo, apenas diez, pero hay que aprender de los errores y creo que estamos ahí, tanto técnicos como los patrocinadores que nos apoyan, con mucha ilusión, con muchas ganas, y aportando cada uno desde su lado y su punto de vista para que el equipo vaya avanzando y vaya mejorando temporada tras temporada.