Tenis
Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Felix Gill
El madrileño jugara su primer torneo en hierba como profesional
Redacción / EFE
Rafa Jódar, número 26 del ránking, aseguró que se encuentra al 100% para afrontar Wimbledon y recuperado de las molestias en el músculo abdominal que no le permitieron competir en Queen's ni en Eastbourne.
"Estoy al 100% para jugar. A dos días de empezar Queen's sentí unas molestias y me hice una resonancia. La mejor opción era parar y me volví a España donde estuve una semana con mi fisioterapeuta y con el médico de la Federación Española de Tenis y me ayudo mucho. Llegué aquí el lunes para tener unos días de adaptación en hierba y ha sido una decisión acertada", expresó el tenista en el día de medios de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se juega sobre hierba.
"Me estoy intentando adaptar de la mejor manera posible. No hay muchas semanas al año que jugamos en esta superficie y eso se nota. No he podido jugar ningún torneo, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. La preparación ha sido buena y estoy satisfecho con el nivel de los entrenamientos. He puesto todo lo que está en mi mano para que todo fuera bien", añadió.
Jódar, de 19 años, jugara su primer torneo en hierba como profesional y debutará este lunes ante el británico Felix Gill, que accedió a al cuadro principal gracias a una invitación.
- De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
- Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
- Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- Retoman el juicio contra los allegados del industrial de Valga Andrés Quintá acusados de obligarle a retirar una denuncia
- El hombre que prepara el Xacobeo más esperado: 'Galicia tiene el viento a favor para que sea extraordinario
- Los veteranos del Obradoiro celebran su tradicional reencuentro