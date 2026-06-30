El fracaso de Alemania, la agonía de Brasil y Bono vuelve a ser el rey: esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay: otro fracaso germano

Sorpresa mayúscula en la otra eliminatoria. Paraguay dejó fuera a Alemania tras una tanda de penaltis larguísima y cargada de giros, con héroe final en la figura de Canale. El partido fue una montaña rusa. Alemania dominó durante fases largas, pero Paraguay golpeó primero con un gol de Enciso justo antes del descanso (0-1).

En la segunda parte, los de Nagelsmann reaccionaron. Havertz empató tras una buena acción colectiva y el partido entró en un escenario de tensión constante. Hubo incluso un gol anulado a Tah en la prórroga, lo que llevó el duelo al límite emocional. Ninguno logró romper el empate.

Paraguay eliminó a Alemania en los penaltis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En los penaltis, Orlando Gill emergió como la gran figura, parando los disparos de Woltemade y Havertz, además de un Tah que también falló. Canale convirtió el lanzamiento decisivo ante un impotente Neuer para firmar la clasificación guaraní.

Brsil 2-1Japón: la Canarinha evita la debacle

Brasil está en octavos, pero a base de sufrimiento. Muchísimo. El equipo de Ancelotti tuvo que remontar ante Japón y solo lo consiguió en el último suspiro, con un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 96 (2-1).

El partido empezó torcido para la Canarinha. Un error en la salida permitió a Kaishu Sano adelantar a los japoneses, muy ordenados y con un plan claro: bloque bajo, disciplina y paciencia. Brasil dominó la posesión, pero sin brillo. Mucho balón, poca profundidad. Hasta que el partido se abrió tras el descanso.

Gabrielli Martinelli clasificó a Brasil para los octavos de final / SAM WASSON

Casemiro empató de cabeza tras varios avisos claros y el duelo cambió de ritmo. Vinícius rozó la remontada con un balón al palo, y Japón empezó a sufrir cada llegada. Cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció el golpe final. Bruno Guimarães filtró un pase en el 96’ y Martinelli definió con sangre fría para sellar la remontada.

Países Bajos 1 (2)-(3) 1 Marruecos: Bono sigue siendo el rey

Marruecos sigue la estela del 2022. Otra vez volvieron a superar una eliminatoria en la tanda de penaltis y otra vez gracias a un Bono histórico que desquició a los lanzadores neerlandeses. Holanda se puso por delante con un muy emotivo gol de Gakpo en la segunda parte, pero Diop igualó el encuentro en el añadido para forzar la prórroga.

Países Bajos - Marruecos / AGENCIAS

El marcador no se movió en los 30 minutos extra y todo se decidió en una tanda de penaltis donde el portero volvió a brillar. Por cierto, mención honorífica a Verbruggen, que hizo lo imposible para mantener con vida a Holanda durante el duelo. Entre ello, la mejor parada del torneo en un mano a mano ante Rahimi. Marruecos se enfrentará a Canadá en octavos.

La agenda del día 19:00h Costa de Marfil - Noruega (Dieciseisavos de final) 23:00h Francia - Suecia (Dieciseisavos de final) 03:00h México - Ecuador (Dieciseisavos de final)

Fuente: Sport