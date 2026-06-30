Ya hay fechas para el regreso del derbi gallego: Celta de Vigo y Deportivo da Coruña se enfrentarán el 3 de enero y 18 de abril

Han tenido que pasar ocho temporadas con el RC Celta de Vigo como único representante del fútbol gallego en Primera, pero O Noso Derbi ya tiene fecha para su regreso. El sorteo del calendario de La Liga para la temporada 2026/27 realizado este martes 30 de junio en Madrid ha tenido como principal novedad para el conjunto olívico el retorno de su eterno rival. El equipo celeste y el RC Deportivo da Coruña volverán a verse las caras en las jornadas 18 y 32 del campeonato. La ida tendrá lugar en el estadio de Balaídos el 3 de enero , mientras que la vuelta será en Riazor el 18 de abril.

Esta espera de 3.165 días será la más larga de la historia para volver a vivir un partido oficial entre ambos conjuntos. Hasta ahora el mayor periodo sin un partido oficial habían sido los 4 años y 224 días entre el 15 de abril de 2007 y el 13 de noviembre de 2011, aunque en aquel lustro en Segunda el Celta disputaron la I Copa Galiza en O Couto el 20 de mayo de 2008. La mayor ausencia en Primera se corresponde con las dos décadas que el Deportivo se mantuvo en Segunda, con 19 temporadas entre el 22 de abril de 1973 y el 6 de septiembre de 1992.

A la espera de conocer la competitividad del conjunto herculino, que deberá atenerse al fair play financiero de La Liga, supondrá el último baile de Iago Aspas contra el eterno rival celeste. El moañés dejó una de sus imágenes más icónicas tras su gol de falta en Riazor en diciembre de 2017. El último partido oficial, el 5 de mayo de 2018 en Balaídos, terminó con un empate a 1 con el conjunto herculino ya descendido.

El estreno liguero tendrá lugar el 16 de agoso contra el Osasuna en el estadio de Balaídos. Por el contrario, la última jornada será el 30 de mayo contra el Levante UD en Ciutat de Valencia. La jornada retro del 11 de abril volverá a ser en Balaídos, esta vez ante el Elche CF.

Será la segunda temporada consecutiva que el Celta afrontará el reto de alternar el campeonato doméstico con la Europa League. La primera jornada de la fase de liguilla será los días 16 y 17 de septiembre. El reparto de encuentros será similar al del año pasado, con dos en octubre (15 y 22), noviembre (5 y 26 de noviembre) y enero (21 y 28 de enero), dejando una apetecible sexta jornada el 10 de diciembre que podría combinarse con el Puente de la Constitución. El sorteo que permitirá conocer los rivales y las fechas en Balaídos y para los aways será el 28 de agosto, cuando finalicen las rondas preliminares.

Real Madrid, Barcelona y Atlético

Los otros partidos marcados en rojo para el celtismo por el nivel del contrincante son los de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Los de Jose Mourinho visitarán Balaídos en la jornada 29 del 21 de marzo ; mientras que el Celta intentará repetir la gesta del pasado diciembre en la 13 del 22 de noviembre en el Santiago Bernabéu.

El vigente campeón de Liga viajará a Vigo el 21 de abril para jugar la jornada número 33; mientras que el Spotify Camp Nou recibirá de nuevo a los vigueses el 6 de diciembre, en la jornada 15.

Noticias relacionadas

El conjunto dirigido por el Cholo Simeone jugará la jornada 17 en el coliseo celeste el 20 de diciembre; mientras que la visita al Metropolitano tendrá lugar el 7 de marzo en la jornada 27.

Fuente: Faro de Vigo