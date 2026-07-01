El Compostela ya conoce su calendario en Segunda Federación

La hoja de ruta de la SD Compostela para la temporada venidera ya está definida. El conjunto santiagués conoció en el día de ayer el calendario de Segunda Federación, campeonato en el que competirá en el Grupo I junto a equipos de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

El cuadro blanquiazul comenzará la liga el próximo 6 de septiembre en el Vero Boquete de San Lázaro ante el Marino de Luanco y terminará el curso también frente a su afición el 9 de mayo contra la SD Gernika. Ocho meses de competición en los que la esedé volverá a afrontar un exigente recorrido, tanto por la demanda deportiva como por el aumento de los desplazamientos respecto al curso pasado.

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El calendario publicado por la Real Federación Española de Fútbol mantiene al Arenteiro entre los equipos participantes, pese a que, tal como adelantó la Televisión de Galicia, la entidad de O Carballiño no podrá salir a competir en esta categoría debido a sus deudas.

A mayores de la duda del Arenteiro, el Compostela se enfrentará a un total de cuatro equipos gallegos: Coruxo (O Vao, 11/10 - San Lázaro, 28/02), Arosa (A Lomba, 08/11 - San Lázaro, 17/11), Ourense CF (San Lázaro, 15/11 - O Couto, 06/02) y Bergantiños (San Lázaro, 29/11 - As Eiroas, 14/02).

Siete viajes a Euskadi

Tras abrir el campeonato ante el Marino de Luanco en Santiago, la esedé inaugurará las visitas al País Vasco en la segunda jornada (13/09) frente al Portugalete. Y es que uno de los aspectos más novedosos de la temporada es la nueva distribución de la Segunda Federación que ha acabado con siete equipos de Euskadi en el Grupo I.

Esta decisión obligará al Compos a realizar algunos kilómetros de más. El viaje más largo del curso será el del Eibar B (J. 4), con una distancia total de 491,95 kilómetros. Antes de finalizar la primera vuelta, la entidad picheleira completará tres desplazamientos de más de 470 kilómetros hasta tierras vascas. En la jornada 12 visitará al filial del Deportivo Alavés, en la 16 irá hasta Gernika y en la siguiente fecha, en la 17, jugará ante el Amorebieta en un duelo que pondrá término a la primera vuelta después del parón navideño.

El tramo final tampoco dará tregua a los santiagueses, que se jugarán la temporada en unas últimas jornadas de infarto donde recibirán a Eibar B y Gernika y visitarán a Sestao River y Marino de Luanco.

Ahora, con el calendario confirmado, el Compostela ya conoce la fecha de inicio de la competición y puede empezar a marcar los tempos para el inicio del nuevo curso que comenzará y finalizará en el Vero Boquete de San Lázaro.