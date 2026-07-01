España-Austria en dieciseisavos del Mundial de fútbol 2026: horario y dónde ver el partido

España afronta este jueves los dieciseisavos del Mundial 2026. Lo hace ante Austria —segunda clasificada del grupo J gracias a un empate in extremis en el último partido de la fase inicial del campeonato ante Argelia— tras el 0-0 logrado con Cabo Verde y las victorias cosechadas ante Arabia Saudí e Uruguay.

Un partido a todo o nada en el que los de Luis de la Fuente parten como claros favoritos, aunque, visto lo visto en lo que llevamos de eliminatorias, no hay que dar nada por sentado. Más si se tiene enfrente a jugadores de la talla de Alaba, Arnautovic o Sabitzer, quienes se perfilan como los grandes peligros del Das Team que dirige Ralf Rangnick.

Luis de la Fuente, durante un entrenamiento de España. / Lavandeira jr / Efe

Horario y dónde ver el España-Austria

El partido, que arrancará este jueves a partir de las 21.00 horas en el estadio de Los Ángeles (EEUU), se podrá seguir en abierto, al igual que todos los anteriores de la selección nacional, por el canal principal de Televisión Española (TVE), La 1. También se podrá ver de forma gratuita a través de la plataforma de streaming RTVE Play.

Además, podrán verlo los clientes de Movistar y aquellos de DAZN que tengan contratado el paquete Premium o hayan hecho un pago único de 19,99 euros para ver los 104 partidos del Mundial 2026.

Pantalla gigante en Santiago

No obstante, los compostelanos también podrán seguir el minuto a minuto del partido a través de una pantalla gigante que el festival Go!Go!Zo! instalará en el Monte do Gozo.

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Un plan que contará con DJ y animación previa que se encargará de calentar el ambiente de cara a la importante cita futbolística.