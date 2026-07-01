Jódar y Davidovich desatan la ilusión en Wimbledon

El tenis español vuelve a demostrar músculo en Wimbledon. A pesar de la baja de Carlos Alcaraz, La Armada sigue muy presente en el torneo con varios argumentos para soñar en grande. Entre ellos, destacan sobre todo los nombres de Rafa Jódar y de Alejandro Davidovich, que buscarán el billete para la tercera ronda este miércoles.

El madrileño demostró tener también capacidad para triunfar sobre hierba con un estreno brillante ante el local Gill, en el que no dejó escapar un solo set. Mismo resultado para un Davidovich que llega pletórico a la cita tras conseguir su primer título profesional en Mallorca, aunque ello le este costando ir al límite físicamente.

"Me duele todo" aseguró el malagueño tras su victoria ante Cerúndolo en primera ronda. Ahora, espera el húngaro Marozsan, mientras que a Jódar le espera otro de los españoles en juego, Pablo Carreño.

Mismo duelo que el vivido en Roland Garros en los octavos de final, el asturiano será el escollo tras poder finalmente ganar un partido sobre la hierba londinense. "En tierra tengo más argumentos para poder hacer daño a Rafa" admitió el propio Carreño tras superar a Shapovalov en primera ronda. Pese a ello, ya en París demostró que vuelve a ser un rival terrible en su enésima juventud en el tenis profesional.

Más allá de los mencionados, el All England Club también verá este miércoles a Dani Mérida, que tendrá un más que complicado envite ante Daniil Medvedev tras poder consegui su primera victoria también en Wimbledon, aprovechando eso sí un resbalón inoportuno del argentino Carabelli en su partido de primera ronda, cuando dominaba el partido a placer.

No pudo ni acabar el partido el argentino, que entregó el billete a un Mérida que ahora buscará una gran machada.

Rafa Jódar se enfrenta a Gill en su primer partido de Wimbledon 2026 / Europa Press

Más allá del cuadro masculino, el tenis español tendrá también a dos tenistas en el femenino buscando la tercera ronda. Jessica Bouzas debutó con un triunfo de mérito ante Potapova y se medirá ahora a la temible pegadora Yastremska.

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Por su parte, Sara Sorribes también debutó con triunfo cómodo y tendrá en su siguiente paso a una de las grandes favoritas del torneo, la estadounidense Jessica Pegula, que ha cuajado una magnífica gira de hierba previa a la llegada de Wimbledon.

Fuente: Sport