Léo Westermann encabeza la operación salida del Monbus Obradoiro tras el ascenso a la Liga Endesa

El Monbus Obradoiro continúa perfilando la plantilla con la que afrontará su regreso a la Liga Endesa. El club santiagués anunció este miércoles que el capitán Léo Westermann, Goran Huskic, Denzel Anderson, Micah Speight y Aitor Etxeguren no seguirá defendiendo la camiseta obradoirista la próxima temporada, una salida que se suma a las ya comunicadas en los últimos días de Tra Holder, Travis Munnings y Dejan Kravic. Falta el anuncio Alonso Grela.

La marcha de Westermann es, por carga simbólica y deportiva, la más relevante de las comunicadas hasta el momento. El jugador regresó a Santiago el pasado verano para ejercer de guía en el intento de devolver al Obradoiro a la ACB, y cerró el curso con el objetivo cumplido. Su experiencia, su capacidad para ordenar al equipo y su ascendencia en el vestuario fueron parte esencial de un bloque que terminó conquistando el ascenso directo.

El propio club subrayó ese papel en su mensaje de despedida. “Regresaste a Sar para liderar nuestro regreso a la ACB”, destacó la entidad, que puso en valor su “calidad, experiencia y liderazgo” como capitán de una plantilla que escribió una nueva página en la historia reciente del Obradoiro. Westermann deja así Sar después de una segunda etapa corta, pero de enorme significado colectivo.

El base francés, que ya había vestido la camiseta obradoirista en la temporada 2022-23, volvió para aportar control, lectura de juego y jerarquía en una categoría especialmente exigente. Su figura fue una de las referencias del vestuario de Diego Epifanio, tanto por su trayectoria internacional como por su influencia en los momentos de mayor tensión competitiva del curso.

La entidad compostelana despidió a Huskic con un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, en el que destacó que el equipo no pudo “gozar de todo su potencial sobre la pista”, pero sí de su “esfuerzo, compromiso y liderazgo fuera de ella”. Una frase que resume una campaña complicada para el interior, marcada desde el inicio por la grave lesión sufrida en la primera jornada de la Primera FEB.

Huskic había llegado a Santiago el pasado verano procedente del Leyma Coruña, donde coincidió con Diego Epifanio y fue parte del proyecto que había logrado el ascenso a la ACB. Su fichaje respondía a la idea de dotar al juego interior del Obradoiro de experiencia, visión de juego y capacidad de pase desde el poste, virtudes que el cuerpo técnico consideraba diferenciales para el nuevo proyecto.

Sin embargo, el curso del serbio quedó prácticamente condicionado desde el arranque. En el debut liguero ante el Hestia Menorca sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial de la rodilla izquierda, lesión que obligó al club a acudir al mercado. De ahí llegó el regreso de Dejan Kravic, otra de las piezas que tampoco continuará en Sar la próxima temporada.

También se despide Aitor Etxeguren, otro de los interiores del plantel del ascenso. El jugador vasco, de 2,06 metros, llegó el pasado verano procedente del Amics Castelló como una apuesta de energía, físico y proyección para la pintura. Formado en el entorno del Casademont Zaragoza y con experiencia previa en Cáceres, Huesca, Gran Canaria, Cantabria y Castellón, el bilbaíno cerró su etapa en Sar después de una temporada en la que aportó trabajo, intensidad y presencia en la rotación interior.

El club lo despidió definiéndolo como “un auténtico guerrero”, siempre dispuesto a darlo todo y a poner al equipo por delante. Una fórmula que resume el perfil que buscó el Obradoiro con su incorporación: un jugador joven, de esfuerzo, con capacidad defensiva y margen de crecimiento, que formó parte del grupo que devolvió al equipo santiagués a la máxima categoría.

También termina la etapa de Micah Speight, uno de los refuerzos incorporados durante la temporada para fortalecer la dirección de juego. El base estadounidense, con experiencia en la Primera FEB y en la Liga Endesa, llegó procedente del Covirán Granada y dejó algunas actuaciones de mucho impacto, entre ellas su exhibición ante el Hestia Menorca en Sar. Sin embargo, su curso también estuvo marcado por los problemas físicos en el tramo decisivo, lo que acabó llevando al club a acudir de nuevo al mercado con la llegada de Tra Holder.

Otra de las salidas confirmadas es la de Denzel Andersson. El alapívot sueco fue uno de los fichajes del pasado verano y aterrizó en Sar para aportar defensa, lectura de juego y experiencia internacional. Su temporada estuvo marcada por su capacidad de hacer el trabajo que menos se ve, el del propio aro. Sin duda, uno de los mejores defensores de la pasada campaña en Primera FEB.

El club ya había comunicado previamente las salidas de Holder, Munnings y Kravic, tres jugadores con distinto recorrido durante el curso. Kravic fue una incorporación de urgencia para cubrir precisamente la ausencia de Huskic; Munnings llegó en el mercado invernal y aportó físico y versatilidad en el tramo decisivo; y Holder aterrizó al final de la temporada como refuerzo exterior para la recta final.

Mientras tanto, la dirección deportiva continúa trabajando en la confección del bloque que competirá en la Liga Endesa. El Obradoiro ya tiene asegurada la continuidad de varias piezas importantes de la pasada campaña, entre ellas Sergi Quintela, Alex Barcello, Yunio Barrueta, Felipe Dos Anjos, Diogo Brito, Alejandro Galán y Olle Lundqvist, aunque el verano se presenta todavía abierto en Sar, tanto en el capítulo de salidas como en el de incorporaciones.