El VII SUPMERA PRO FESTIVAL vuelve a convertir Mera en la capital del SUP Race nacional

Los días 27 y 28 de junio, la Playa de Mera volvió a convertirse, un año más, en uno de los grandes escenarios del Stand Up Paddle nacional con la celebración del VII SUPMERA PRO FESTIVAL, un evento que reunió a deportistas llegados desde diferentes puntos de Galicia y España para disputar tres de las modalidades más espectaculares del SUP Race: Sprint, Larga Distancia y Carrera Técnica. Organizado por el Club SUP Mera, el festival continúa consolidándose como una de las citas imprescindibles del calendario nacional gracias a una combinación perfecta entre organización, nivel deportivo y un entorno privilegiado como la playa de Mera, en Oleiros.

VII SUPMERA PRO FESTIVAL / CEDIDA

Durante dos intensas jornadas de competición, el público pudo disfrutar de un gran espectáculo sobre el agua, con pruebas puntuables para la Liga PRO de la Federación Española de Surfing y para la Liga Galega de SUP Race, reuniendo a algunos de los mejores especialistas del panorama nacional junto a una destacada participación de jóvenes promesas del SUP gallego.

Un sábado marcado por la velocidad y la resistencia La competición arrancó el sábado por la mañana con las pruebas de Sprint, el formato más explosivo del SUP Race. El gran ambiente se sintió desde primera hora de la mañana, a medida que iban llegando los competidores, familias y los diferentes clubes de Galicia y otros puntos de España.

Recorridos cortos, explosivos y con diferentes eliminatorias ofrecieron mangas llenas de emoción que pudieron seguirse perfectamente desde la playa. No faltaron los ánimos hacia los deportistas, especialmente para los más jóvenes, que ofrecieron un gran espectáculo tanto a nivel deportivo como de convivencia.

En cuanto a la competición, en categoría Élite femenina la mallorquina Duna Gordillo logró imponerse con autoridad, mientras que en categoría Élite masculina el triunfo fue para Iván Puente, seguido de Aarón Sánchez y Lluís Perotti, quienes comenzaron el fin de semana demostrando un excelente estado de forma.

La categoría SUB18 también ofreció un gran espectáculo en esta modalidad, con el triunfo de Aetz Ibarloza sobre Nacho Iglesias en la categoría masculina. En categoría femenina fue Lucía Mella la rider más rápida, por delante de Laura Area, Adriana Fernández y Claudia Méndez, respectivamente.

Por la tarde llegó el turno de la Larga Distancia, una modalidad donde la estrategia, la resistencia y la gestión del esfuerzo son determinantes. Las fuertes condiciones de viento obligaron a recortar parte del recorrido previsto para la categoría Élite, aunque eso no impidió disfrutar de una competición de gran nivel.

Iván Puente volvió a subir a lo más alto del podio tras completar una magnífica regata por delante del gallego Antón Sans y del mallorquín Lluís Perotti. En categoría femenina fue la gallega Laura Area quien se llevó la victoria por delante de Claudia Méndez.

Cabe destacar también el gran nivel mostrado por las categorías Máster y Gran Máster, cuyos participantes lucharon hasta el final pese a las exigentes condiciones de viento que marcaron la tarde del sábado.

Las categorías inferiores volvieron a dejar grandes sensaciones durante toda la jornada, confirmando el excelente momento que atraviesa la cantera gallega y el crecimiento que continúa experimentando el SUP Race en los últimos años.

Las Carreras Técnicas pusieron el broche de oro

El domingo fue el turno de la Carrera Técnica, probablemente la modalidad más espectacular para el público por la cercanía de los recorridos a la playa y la constante lucha entre los deportistas.

Las primeras mangas de la categoría Élite masculina y de los más pequeños fueron las encargadas de abrir la jornada. Giros de boya, porteos, cambios de ritmo y continuos adelantamientos hicieron disfrutar a los aficionados durante toda la mañana, incluso bajo una jornada marcada por la lluvia y unas temperaturas mucho más frescas que las del día anterior, sin que ello desluciera el ambiente vivido en la playa.

En esta ocasión fue Aarón Sánchez quien logró la victoria en categoría Élite masculina, demostrando una vez más su enorme nivel en esta modalidad. Le siguieron su compañero de equipo Lluís Perotti y el gallego Iván Puente. Mientras tanto, Duna Gordillo volvió a imponerse en categoría femenina, firmando un fin de semana perfecto al conquistar tanto el Sprint como la Carrera Técnica.

También cabe destacar el nuevo podio conseguido por Laura Area en SUB18 femenina, por delante de Lucía Mella y Claudia Méndez, así como la victoria del vasco Aetz Ibarloza en la categoría masculina.

Mención especial merece Margarita Ferriol, que volvió a demostrar un altísimo nivel dominando su categoría durante todo el fin de semana, reflejando el gran momento que también viven las categorías Máster y Gran Máster dentro del SUP nacional.

Un festival que sigue creciendo

Más allá de los resultados deportivos, el VII SUPMERA PRO FESTIVAL volvió a demostrar el excelente momento que vive el Stand Up Paddle gallego. La elevada participación, el gran nivel competitivo y el ambiente vivido durante todo el fin de semana confirman el crecimiento de un evento que ya se ha consolidado como una de las grandes referencias del SUP Race nacional.

Con siete ediciones a sus espaldas, el SUPMERA PRO FESTIVAL continúa creciendo año tras año y ya forma parte del grupo de competiciones imprescindibles del calendario nacional. Un evento que combina competición, cantera, espectáculo y un ambiente que lo convierten en una cita marcada en rojo para clubes, deportistas y aficionados al Stand Up Paddle.

El trabajo realizado por el Club SUP Mera, junto con el respaldo de instituciones, federaciones, patrocinadores y voluntarios, garantizó el correcto desarrollo de todas las pruebas y ofreció un gran espectáculo tanto para los deportistas como para el numeroso público que se acercó a la playa de Mera.

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El VII SUPMERA PRO FESTIVAL contó con la colaboración de la Federación Española de Surfing y la Federación Galega de Surf, además del respaldo del Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, la Xunta de Galicia, el Concello de Oleiros, la Deputación da Coruña, así como de numerosas empresas y colaboradores como Surfing.es, BYD Pérez Rumbao, 60 Ráfagas, Voar, El Pulpo, Rafa Gelato Artesanal, Ideo, Voces de A Coruña, Vegalsa-Eroski, Stadler Photo, Stadinho Media, Estudio Matadero, Up Suping, Spain SUP Team y el Club SUP Mera, cuyo apoyo resulta fundamental para la consolidación del evento.