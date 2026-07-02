El Compos recibirá al Deportivo en el Vero Boquete tras anunciar cinco bajas
El club blanquiazul jugará ante el conjunto coruñés el sábado 18 de julio, a las 20.00 horas, en un amistoso del que informará próximamente sobre abonos y entradas
La SD Compostela continúa dando forma a su proyecto para la próxima temporada, la de su regreso a Segunda Federación, y este jueves comunicó dos novedades relevantes en clave blanquiazul. Por un lado, el equipo disputará un amistoso de preparación ante el Deportivo de A Coruña el sábado 18 de julio, a partir de las 20.00 horas, en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.
El club compostelano informó de que en los próximos días dará a conocer todos los detalles relativos a los abonos y a la venta de entradas para un encuentro que supondrá uno de los primeros grandes atractivos de la pretemporada en Santiago.
Salida de cinco jugadores
Además, la entidad anunció la salida de cinco futbolistas que formaron parte de la plantilla que logró el ascenso esta pasada campaña. Álex Cobo, Roi Graumann, Quico González, Stipe Zubanovic y Jesús Cañizares finalizan su vinculación con la SD Compostela y cierran así su etapa como jugadores blanquiazules.
Desde el club quisieron agradecerles “su contribución, profesionalidad y dedicación” durante el curso, en el que ayudaron a conseguir el objetivo del ascenso a Segunda Federación. La SD Compostela también les trasladó sus mejores deseos de cara a sus próximos retos deportivos.
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