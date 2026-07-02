Mateo Lois cierra el curso con una plata nacional en dobles

Mateo Lois puso en Zaragoza el broche a una temporada sobresaliente con la medalla de plata en el Campeonato de España de tenis de mesa, donde se proclamó subcampeón nacional de dobles masculino infantil junto a Sergio Méndez. La capital aragonesa recuperó la cita 52 años después de acoger el Absoluto de 1974 y reúne del 20 de junio al 5 de julio a 1.734 participantes, con récord de inscripción y 229 jugadores en el cuadro infantil masculino.

El palista compostelano del Arteal llegó con un hándicap: no pudo disputar la prueba por equipos, que suele ayudar a adaptarse a la sala, soltar tensión y tomar ritmo competitivo. Esa falta de rodaje le pasó factura en el dobles mixto, donde formó pareja con Teresa Carrasco y cayó en primera ronda.

La respuesta de Lois, sin embargo, estuvo a la altura de su carácter competitivo. Centrado en el individual y en el dobles masculino, fue superando rondas en un campeonato sin margen de error. En el cuadro individual alcanzó los cuartos de final tras varias victorias, incluida una de octavos en la que levantó una bola de partido. Su recorrido terminó ante el andaluz Marcos Gómez, uno de los favoritos, pero volvió a situarlo entre la élite nacional.

La gran recompensa llegó en el dobles masculino. Junto a Sergio Méndez, Mateo avanzó cinco rondas consecutivas hasta la final. Antes, en semifinales, ambos firmaron un triunfo de enorme mérito ante Roger Quesada y Eric Negredo, una de las parejas llamadas a pelear por el título. Lois y Méndez se adelantaron con parciales de 11-9 y 11-7, cedieron el tercer set por 5-11 y resolvieron el cuarto en un tramo de máxima tensión. Con 8-8 en el marcador, asumieron el riesgo, tuvieron dos bolas de partido y Mateo cerró la hazaña con una derecha que desató el abrazo.

Sin apenas descanso, la final exigió un último esfuerzo ante rivales con mayor experiencia en torneos nacionales e internacionales. La pareja peleó hasta el final, aunque el desgaste acumulado pesó después de una semifinal de tanta intensidad. La plata, en cualquier caso, tuvo sabor a éxito total y confirmó el crecimiento de Lois.

El subcampeonato redondea un curso brillante para Mateo Lois, que esta temporada debutó en División de Honor, fue subcampeón del Top Nacional y se proclamó campeón gallego juvenil y sub-23. Ahora le tocará descansar tras meses de exigencia deportiva y académica, compatibilizando la competición con los estudios de instituto.