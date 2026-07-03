Patinaje: Oriel Rivas, desde Santiago hasta el Nacional júnior

Oriel Rivas Pazos hará historia para el Club de Patinaxe Compostela en el XXIV Campeonato de España Júnior y Sénior de patinaje artístico sobre ruedas, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio en Salou, Tarragona. El deportista compostelano se convertirá en el primer patinador masculino de la entidad en competir en un Nacional de categoría júnior, un hito que refuerza el crecimiento del club dentro del patinaje artístico gallego.

La presencia de Rivas en la cita nacional supone un nuevo paso adelante para una entidad que en los últimos años ha consolidado su apuesta por la formación, el trabajo técnico y el acompañamiento de deportistas desde la base hasta competiciones de máximo nivel. Su clasificación llega como premio a una temporada marcada por la constancia, la exigencia y una evolución deportiva que le ha permitido ganarse un lugar entre los mejores júnior del país.

El Campeonato de España reunirá en Salou a los principales especialistas nacionales de las categorías júnior y sénior, en una competición en la que cada programa exigirá precisión técnica, expresividad artística y fortaleza mental. En ese escenario, el objetivo de la expedición compostelana será que Oriel Rivas pueda pelear por una plaza entre los diez mejores de España, resultado que confirmaría su salto competitivo.

Durante los últimos meses, el patinador preparó esta cita bajo la dirección de Alejandro Villar Sanmartín, trabajando tanto los elementos técnicos como la interpretación de su programa. El entrenador destacó el valor de esta clasificación y la dimensión que tiene para el deportista y para el club.

«Llegar a un Campeonato de España ya es un premio al esfuerzo, al sacrificio y a la constancia demostrados durante toda la temporada. Oriel ganó esta oportunidad con su trabajo diario y con su capacidad de superación. Vamos a Salou con la ilusión de competir entre los mejores, disfrutar de la experiencia y demostrar sobre la pista todo lo que llevamos preparando durante estos meses. Sabemos que el nivel será muy elevado, pero confiamos plenamente en su potencial», señaló Villar Sanmartín.

El club quiso agradecer el apoyo del Concello de Santiago, de la Xunta de Galicia y de la Deputación da Coruña, así como el respaldo de familias, patrocinadores y aficionados.