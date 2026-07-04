Armental seguirá aportando calidad y experiencia al Compos

Adrián Armental continuará una temporada más en la SD Compostela. El extremo de Ribeira seguirá defendiendo la camiseta blanquiazul en Segunda Federación, categoría a la que regresa el conjunto santiagués tras el ascenso logrado esta pasada campaña.

El futbolista, de 35 años y que cumplirá 36 el próximo 24 de julio, prolonga así su vinculación con el Compos después de un curso en el que fue uno de los jugadores más determinantes del equipo. Armental regresó el pasado verano a la capital gallega con la intención de sacarse la espina de su primera etapa en el club, en la que no había podido consolidarse cuando apenas tenía 19 años.

Sus números reflejan su peso en el ascenso. Participó en 39 de los 40 partidos oficiales, acumuló 2.800 minutos, marcó seis goles —dos en el play off— y repartió quince asistencias. Con esas cifras, intervino de forma directa en más del 30% de los tantos del Compostela.

En su nueva temporada como blanquiazul, Armental tratará de seguir aportando desborde, trabajo, goles y asistencias a un Compos que prepara su regreso a Segunda Federación, lugar en el que espera asentarse y seguir creciendo para seguir soñando.