Héctor Galán y el mercado del Obradoiro: «Iremos a por seis jugadores: dos bases, un exterior y tres interiores»

Héctor Galán está viviendo su primer mercado de ACB, al frente del Monbus Obradoiro. Tras confirmar siete continuidades, ahora busca seis fichajes para el regreso a la élite del club en un complicado mercado, marcado por las competiciones europeas. Por otro lado, confirma que la intención es entrar en la Liga U22 y su sueño es llegar a 5.000 abonados.

¿Qué los ha llevado a continuar con los jugadores que siguen y si entiende las dudas que pueda tener algún aficionado?

Entiendo las dudas porque nosotros las tuvimos. Muchas, además. De hecho, algunas de las cosas que se nos achacan, quizás, son por los tiempos que hemos manejado para estas decisiones, porque nosotros teníamos un plazo, en la mayoría de ellos, para antes del 30 de junio, y lo hemos apurado. Entiendo que para la planificación de un jugador es mejor saberlo el 10 de junio que el 30. Evidentemente, como le intenté explicar a los jugadores y a los agentes, el hecho de haber apurado tanto es porque nosotros tuvimos muchas dudas. Estábamos muy contentos con el rendimiento de la plantilla del año pasado, pero teníamos claro que no podían seguir todos y tomar esa decisión no es fácil. También condiciona el tema de los cupos.

Westermann no quedó muy satisfecho...

Con Léo hablé y él estaba enfadado. Es perfectamente entendible, porque hizo una temporada fantástica y fue uno de los principales artífices del éxito de la plantilla. Tenía una opción para seguir un año más. Pero a veces, en este negocio, toca tomar decisiones difíciles. Toca tomar decisiones que, a los ojos de la gente de fuera, no son entendibles. Cada uno tiene una opinión. Es lo bueno y lo malo de nuestro trabajo, que al final todo el mundo opina. Evidentemente, la de Léo fue una de las más complicadas y de las que más tardamos en resolver. Se mezcla la parte de posibilidades profesionales que te podría dar, con la experiencia que tiene, con la calidad que tiene, con el saber estar que tiene y con la profesionalidad. Y luego hay una parte personal, porque inevitablemente haces una relación con él.

¿A por cuántos jugadores irán?

Creo que iremos a por seis jugadores, porque de las siete renovaciones que hemos hecho hay un jugador, Lundqvist, que está en proceso de recuperación de la lesión. Con lo cual, de inicio, no formaría parte de los doce. Entonces, vamos a buscar dos jugadores en el puesto de base. Vamos a buscar un exterior en un puesto de tres-dos o dos-tres. Y vamos a buscar tres interiores: un cuatro, un cuatro y medio y un cinco. Sería lo ideal. Un cuatro más abierto, que a lo mejor incluso pudiera hacer algo al tres, un cuatro y medio y un cinco. Es el planteamiento inicial que tenemos.

¿Qué ofrece el Obradoiro que no ofrecen otros clubes de ACB?

Te puedo decir lo que ofrece el Obradoiro. Lo que ofrecen otros, no lo sé. Ofrecemos, primero, una ciudad y una afición que ha demostrado de manera ya reiterada estar muy cerca del club y de los jugadores. De hecho, el último ejemplo lo hemos tenido con la campaña de préstamos. Todos los jugadores que han pasado este año, desde que yo estoy y el año pasado, destacan esa cercanía y esa comodidad de vivir en Santiago. Es un sitio muy agradable. Desde el club intentamos hacerlo más agradable y, desde luego, la gente lo hace. Eso lo destacan todos los que pasan por aquí. Y luego es un club serio, con una reputación de muchos años en la máxima categoría, en la que no ha habido ni un solo problema, con un respaldo que conocemos de sobra del consejo de administración y, en especial, del presidente. Ofrece ahora mismo un proyecto para arrancar y para crecer. Vamos a competir en una liga potentísima y lo que tenemos que construir es un equipo que pueda competir y hacerse sostenible en el tiempo, a medio plazo. Si me hablas de un jugador consagrado, pues igual no tenemos competición europea o no estamos peleando por la Copa del Rey o playoff, a priori. Nos va a tocar, a lo mejor, pelear por otras cosas. Pero para jugadores que tienen hambre, que quieren consolidarse en la liga o que quieren venir por primera vez desde otras ligas, tener espacio de minutos y hacerse importantes, creo que el Obradoiro es una plaza perfecta.

¿Qué mensaje manda a los representantes que no han trabajado con el Obra todavía?

Hay muy pocos que no hayan trabajado con el Obradoiro o hay muy pocos representantes que no conozcan el Obradoiro. Al final, en el mercado de ACB es verdad que es otro mercado distinto, pero los protagonistas son muy parecidos. No hay agentes que solo trabajen con ACB y no quieran jugadores en Primera FEB. Puede haber alguno que no nos conozca, no lo sé. Imagínate un agente extranjero que por primera vez tiene contacto. Pues le diré un poco lo que te dije antes.

¿Barcello va a ser extracomunitario o hay algún tipo de solución?

A día de hoy es extracomunitario. Estamos intentando, con esto que está tan de moda estos últimos días de la ley de nietos, explorar si hay alguna posibilidad por un tatarabuelo que nació en Cádiz. Eso también nos daría una expectativa de tener dos licencias extracomunitarias. Lo que no sé, en ningún caso, es si eso va a ser para ya, para dentro de dos meses o para dentro de seis.

¿Tienen una cifra de los abonados?

Bueno, estamos ahora acabando, si no recuerdo mal, el próximo miércoles termina la primera fase para la renovación de abonos. Ya terminó la de los préstamos participativos. Habíamos alcanzado casi 3.800 largos, entonces esperamos que ese número ya lo tengamos de abonados. Porque, además, no se han metido abonos de patrocinadores. Está solamente la gente que retira su abono individual. Vamos a ver si podemos acercarnos a la barrera de los 5.000. Sería un éxito.

¿Qué sucede con la Liga U22? ¿Cuentan con Grela ahí?

La intención del club es tener equipo en la Liga U22. Estamos trabajando para ello. Lo que pasa es que esa liga no se puede oficializar hasta que tengamos el ok de la inscripción en ACB. Grela es uno de los jugadores con los que estamos valorando qué va a hacer. Tendría un encaje muy bueno en esa liga, pero está lo que él quiera hacer con su carrera.

¿Cuentan con ampliar personal de oficinas?

Sí está encima de la mesa hacer una pequeña revisión de las situaciones que tenemos tanto en oficina como en cantera, y también en cuerpo técnico, incluso del primer equipo, para ver las necesidades que tenemos en ACB y revisarlo. La vuelta a ACB nos va a exigir un poquito más de estructura. No hay nada todavía decidido.

El objetivo es consolidarnos en la liga y no renunciar a nada si eso lo consigues"

Epi ya dijo que le gustan las palabras que empiezan por P. ¿Este año será permanencia?

Sí, el objetivo nuestro es consolidarnos en la liga, pasar los menores apuros posibles, intentar tener esas victorias que te puedan dar la tranquilidad lo antes posible y no renunciar a nada si eso lo consigues. Pero creo que todos estaríamos contentos con firmar una permanencia.

¿Qué diferencia nota en su primer año ACB con sus otros procesos?

Diferencias hay muchas, porque es un mercado todavía más grande. A ACB quiere venir todo el mundo. En Primera FEB, muchas veces, con independencia de la propuesta económica, ya nos encontramos con alguna barrera. En ACB no pasa. Es una toma de contacto y un mundo, entre comillas, nuevo. Lo que me está pasando, y ya me pasó en su momento, es que no somos las primeras opciones. Desde el ascenso, a la siguiente semana ya nos pusimos a mirar cosas e hicimos una oferta. No salió. Desde entonces, estamos intentando entrar en el mercado y nos está costando. Lo que están buscando muchos jugadores es competición europea. Con tanta competición europea nos está costando entrar y cerrar operaciones. Esto ya lo viví. El mercado todavía está en una posición temprana y tenemos que ir a jugadores que nos den el conocer la liga y el nivel competitivo. Pero en algunos puestos nos va a tocar arriesgar y apostar.